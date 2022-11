Jahrbuch der Marken 2022 liefert Einblicke in die Markenwelt

Es ist das Nachschlagewerk der Markenwelt: Das Jahrbuch der Marken 2022. Das Coffee Table Book ist im Deutschen Wirtschaftsbuch Verlag erschienen.



In Deutschland sind derzeit 868.401 Marken offiziell angemeldet. Und jeden Tag kommen etwa 50 neue hinzu. Immer größere Summen werden in Markenbildung, Markenerhalt und Markenpflege investiert. Globale Marken wie Apple, Google oder Amazon sind viele Milliarden Euro wert. Doch wohin geht der Trend in Marketing und Werbung? Welche Marke war hierzulande 2022 besonders erfolgreich? Wie sehen die Rankings der Branche aus? Das Jahrbuch der Marken liefert Antworten, Fakten und Ansichten. Es ist die Pflichtlektüre für Deutschlands kommerzielle Kommunikationsbranche.



Erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde das Jahrbuch der Marken auf der Marken Gala 2022 in der Alten Oper Frankfurt. Katharina Roehrig, Managing Director Corporate Communications & Sustainability bei Melitta, kuratierte das Buch auf der Wirtschaftsgala. „Das ,Jahrbuch der Marken‘ inspiriert und lädt auf unterschiedlichen Ebenen zum Nachdenken ein. So können Sie beispielsweise in aktuelle Trends eintauchen oder sich von den Erfolgsfaktoren starker Marken begeistern lassen“, sagt Roehrig. Und ergänzt: „Man findet in diesem Coffee Table Book zahlreiche Hinweise aus und für die Praxis. Zudem führt es zahlreiche Marken in verschiedenen Rankings auf, stellt Markenpioniere dar und beschreibt die aktivsten Werbetreibenden. Daher kann ich nur dazu einladen: Nutzen Sie dieses Jahrbuch zum Lernen, zum Anregen, zum Nachschlagen, aber auch zum Schmökern.“



Das Jahrbuch der Marken hat 200 illustrierte Seiten, kostet 49,90 Euro und ist im Buchhandel erhältlich. Die Publikation ist im Deutschen Wirtschaftsbuch Verlag erschienen, der Teil der WEIMER MEDIA GOUP ist, einem für anspruchsvollen Qualitätsjournalismus stehenden Verlagshaus aus München und Tegernsee.

Über die Herausgeber:

Dr. Wolfram Weimer und Christiane Goetz-Weimer gehören zu den profiliertesten Publizisten Deutschlands. Die beiden haben die Verlagsgruppe WEIMER MEDIA GROUP gegründet und verlegen dort die Qualitätsmedien „The European“, „Markt und Mittelstand“, „BÖRSE am Sonntag“, „Pardon“, „Anlagetrends“ sowie „WirtschaftsKurier“ und veranstalten den Ludwig-Erhard-Gipfel, die Marken Gala sowie den SignsAward. Dr. Wolfram Weimer ist einem breiten Publikum durch seine Bücher sowie seine Fernsehauftritte bekannt. Er war Gründer und Herausgeber des Magazins „Cicero“, Chefredakteur der Tageszeitung „Die Welt“ sowie des Magazins „Focus“. Für seine Arbeit wurde er mit zahlreichen Preisen geehrt, unter anderem mit dem „World Newspaper Award“ und als „Journalist des Jahres“. Christiane Goetz-Weimer war Redakteurin bei der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und gründete den CH. GOETZ VERLAG.