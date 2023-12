KanAm Grund Group erreicht DGNB Platin-Zertifizierung für Frankfurter TRIANON

Das Frankfurter TRIANON in der Mainzer Landstraße hat im Zuge einer DGNB-Erstzertifizierung nach dem DGNB System für Gebäude im Betrieb (Version 2020) den Platin Standard und damit die höchste Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) erhalten. Damit wird dem 1993 erbauten, knapp 190 Meter hohen und aus 47 Stockwerken bestehenden Hochhaus ein nachweislich nachhaltiger Gebäudebetrieb auf höchstem Level bescheinigt.

Hinsichtlich des erreichten Gesamterfüllungsgrades schaffte es das TRIANON unter die 10 Projekte mit dem besten jemals erreichten Zertifizierungsergebnis unter allen Projekten, die bislang ein DGNB Zertifikat für Gebäude im Betrieb erhalten haben.



Die KanAm Grund Group ist seit Ende 2020 mit dem Asset- und Property Management der Immobilie beauftragt. Seither konnten – auch unter Einbindung der aktuellen Mieter – bereits einige Maßnahmen umgesetzt werden, um den Nutzern höchste Standards im Hinblick auf den umweltfreundlichen, ressourcenschonenden, effizienten und nachhaltigen Betrieb des Objektes bieten zu können.



Manuel Hein, Head of ESG Strategy bei der KanAm Grund Group, erklärt: „Mit dem Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestandes bis zum Jahr 2045 richten wir unseren Blick in die Zukunft und haben uns daher beim TRIANON für eine DGNB-Erstzertifizierung entschieden. Denn auch das DGNB-Label für Gebäude im Betrieb zertifiziert Immobilien nicht aufgrund vergangener Ergebnisse und Kriterien, sondern legt Wert auf die künftige Entwicklung des Objektes. Im Vordergrund steht die bestmögliche Gebäudenutzung durch die Mieter und damit verbunden die Optimierung von Prozessen, Klimaparametern, Außenflächen und natürlich auch Kosten.“



„Den Gebäudebestand In Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz systematisch zu optimieren, ist eine zentrale Aufgabe der Immobilienwirtschaft“, sagt Johannes Kreißig, Geschäftsführender Vorstand der DGNB. „Das DGNB Zertifikat in Platin ist der beste Beleg dafür, dass diese Zielsetzung beim TRIANON systematisch verfolgt wird.“



Im Zuge des Zertifizierungsprozesses wurden u.a. regelmäßig stattfindende Nachhaltigkeitsausschüsse mit den Nutzern vereinbart, um gemeinsam ESG-Themen zu besprechen sowie fest messbare Zielgrößen zu Energieverbrauch und Betriebskosten zu definieren. Auch Mieterumfragen werden durchgeführt. Daraus resultierend setzte das Team der KanAm Grund Group diverse Asset Management Maßnahmen um, wie zum Beispiel die Implementierung von Meteoviva Climate. Dabei handelt es sich um ein intelligentes Gebäudeleitsystem, das meteorologische Daten mit Daten aus der Gebäudetechnik und dem aktuellen Raumklima verknüpft und dann die optimalen Betriebsinformationen für das Gebäude ermittelt. Ziel ist eine Senkung der Betriebs- und Nebenkosten bei gleichzeitiger Steigerung der Behaglichkeit.



Eine digitale Informationstele in der Lobby des TRIANON liefert aktuelle ESG-Daten und gibt zudem Auskunft über S-Bahn-Fahrpläne etc. Um die Mieter zum Fahrradfahren zu animieren, ist eine Erweiterung der Fahrradstellplätze um eine Wartungsstation geplant. Im Frühjahr 2024 soll darüber hinaus die Umsetzung eines neuen Biodiversitätskonzepts für die Außenflächen der Immobilie erfolgen. Ziel ist die Aufwertung dieser sowie die Möglichkeit zu naturnahen Rückzugsmöglichkeiten für die Nutzer.



In der Vergangenheit hatte das TRIANON bereits eine LEED-Platin-Zertifizierung des U.S. Green Building Councils erhalten, welche die Energieeffizienz in den Vordergrund stellt. Darüber hinaus verfügt das Hochhaus über eine „WiredScore Platinum-Zertifizierung“, die dem Trianon „best-in-class“ Konnektivität und vollumfängliche Transparenz in Bezug auf die digitale Infrastruktur bescheinigt.