Ludwig-Erhard-Gipfel 2024 mit Digital- und Start-up-Cluster

Der Ludwig-Erhard-Gipfel, an dem jährlich die Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft teilnehmen, bietet 2024 ein Digital- und Start-up-Cluster. Scale Now hat das Angebot in Kooperation mit der WEIMER MEDIA GROUP entwickelt.

Das neue Format beim „Meinungsführertreffen Deutschlands“ liefert wichtige Impulse von und für Start-ups sowie deren Gründer. Das Angebot hat das Unternehmen Scale Now in Kooperation mit der Verlagsgruppe WEIMER MEDIA GROUP entwickelt, die Gastgeber des Ludwig-Erhard-Gipfels am Tegernsee ist.



Für das „Deutsche Davos“ (ARD) haben das Scale-Now-Gründer-Duo Carsten Puschmann und Oliver Weimann eine Kooperation mit der WEIMER MEDIA GROUP geschlossen. Im Zuge des neuen Digital- und Start-up-Clusters wird es auf der Konferenz ein Start-up-Village powered by Scale Now geben, in dem innovative Jung-Unternehmen aus den Clustern Cybersecurity, B2BTech, MedTech, PropTech sowie FoodTech ihre Ideen und Geschäftsmodelle vorstellen und diskutieren. Zudem wird im Rahmen der Veranstaltung das „Start-up des Jahres“ gekürt.



„Der Ludwig-Erhard-Gipfel ist mit seinen Themen und Diskussionen immer am Puls der Zeit. Deswegen möchten wir dort ein Digital- und Start-up-Cluster in den Gipfel integrieren“, so Carsten Puschmann und Oliver Weimann von Scale Now. „Das ist ein wichtiges Format, das wir als WEIMER MEDIA GROUP sehr gerne mit Scale Now entwickeln“, ergänzen Christiane Goetz-Weimer und Dr. Wolfram Weimer, Verleger der WEIMER MEDIA GROUP. „Digitale Geschäftsmodelle, die einen nachhaltigen Impact liefern, gewinnen immer mehr an Bedeutung. Insbesondere Start-ups, die mithilfe innovativer technischer Lösungen traditionelle Geschäftsfelder aufbrechen und neue erschließen und damit zu einem nachhaltigen Wandel beitragen, erlangen einen immer größeren Stellenwert innerhalb unserer Wirtschaft und Gesellschaft“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.



Carsten Puschmann und Oliver Weimann sind bekannte Größen im Start-up-Kosmos. Gemeinsam mit Christian A. Saxenhammer haben sie 2022 die Scale Now GmbH mit dem Ziel gegründet, innovative und zukunftsweisende Start-ups aufzubauen und am Markt zu etablieren. Als Venture Builder vereint das Unternehmen Advisory und Investment, um seinen Portfolio-Start-ups mit Expertise und Liquidität optimale Wachstumschancen zu ermöglichen. Zudem Unterstützt Scale Now Start-ups auf dem Weg zu ihrer Series-A-Finanzierung und bietet je nach Bedarf operative Unterstützung durch erfahrene Experten in den fünf Kerndisziplinen Finance, Sales, HR, Tech sowie Communication und vermittelt dank des großen Netzwerks die richtigen Kontakte.