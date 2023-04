Netflix: Der erste große Technologiekonzern lieferte Zahlen –wie geht es hier weiter?

Gestern nach Börsenschluss lieferte der US-Streaming-Konzern seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal. Doch wer mit Blockbuster Earnings gerechnet hatte, wurde enttäuscht.



Zahlreiche Anleger hatten sich bereits im Vorfeld der Zahlen eher verabschiedet, was durch den recht schwachen Start der Netflix-Aktie in die aktuelle Handelswoche erkennbar ist. In einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX sieht sich Marktexperte Achim Mautz die Zahlen einmal genauer an

.„Der Gewinn je Aktie lag mit 2.88 USD leicht über den Flüsterschätzungen. Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahr lediglich um 3.7% gestiegen. Zudem hat der Konzern seine Erwartungen für das zweite Quartal leicht nach unten revidiert. Alles in allem Zahlen, welche bei Anlegern wohl keine große Euphorie auslösen dürften. Der Trend bleibtvorerst neutral.“

Im nachbörslichen Handel ist die Aktie zeitweise um über 10% abgestürzt, konnte sich dann aber im Laufe des Abends noch fangen. Der zuletzt gehandelte Kurs lag dann wieder über der Marke von 333 USD.Zu den weiteren Aussichten erklärt Mautz: „Spannend wird es dann heute, wie der Markt im normalen Handel auf die Zahlen weiter reagieren wird. Ein Breakout über die Marke von 350 USD wäre natürlich super bullisch. Sollte es jedoch unter das Niveau von 325 USD gehen, könnte der Titel wieder zum Spielball der Bären werden. Ich gehe vorerst wieder zu einer neutralen Bewertung über und warte auf weitere Signale, welche wohl die kommenden Tage zu erwarten sind.“