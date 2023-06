Neues Design und einheitlicher Auftritt auf allen Kanälen: Börsenportal wallstreetONLINE präsentiert sich ab sofort mit gründlich überarbeitetem Markenauftritt

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Börsenportals www.wallstreet-online.de haben die Betreiber in den vergangenen Monaten Hand angelegt und die Marke wallstreetONLINE optisch überarbeitet. Dank der starken Expertise im eigenen Haus konnte dasTeam der Smartbroker Holding AG den Rebrush pünktlich abschließen.

Ab sofort präsentiert sich die reichweitenstarke Finanzplattform mit einem deutlich verjüngten Design und einheitlicherMarkenidentität auf allen Kanälen–dazu zählenneben Webseite und Appauch Social Media und die zahlreichen Newsletter-Angebote von wallstreetONLINE.

Auffälligste Änderungen sind unter anderem ein neues Logo sowie ein moderneres Design, für das sowohl ein Light Mode als auch ein Dark Mode entworfenwurden.

Auch die Communityprofitiert vom neuen Design

Bei der Neugestaltung wurde zwar auf denKern desbestehendenCorporate Designs aufgesetzt, das ursprüngliche Layout aber an vielen Stellen bereinigt. So lösen wenige dynamischeFarben viele unterschiedliche Pastelltöne ab. Ein kräftiges Petrol soll die inhaltliche Qualität der Plattform und ihrer Kanäle stützen. Mit der Wort-und Bildmarke wallstreetONLINE wurde außerdem ein klares Erkennungsmerkmal geschaffen. Darüber hinaus sorgt ein themenbasiertes Schriftbild für eine übersichtlichere Seitenstruktur und eine verbessere Lesbarkeit.

Die Designer der Smartbroker-Gruppehaben dazu zwei neue Schriftarten entwickelt, wovon eine denklassischen Zeitungscharaktertransportierenund dieandere den digitalen Charakter der Webseite unterstreichen soll.Neben dem eigentlichen Börsenportal profitiertauch das beliebte Forumvon wallstreetONLINE von den zahlreichen Neuerungen.

Klarer Wiedererkennungswert auf allen Kanälen

Bei der heute vorgestellten Renovierung soll es jedoch nicht bleiben: Die Berliner habenbereits weitere Updatesangekündigt. Nachdem im ersten Schritt vor allem die einzelnen Kanäle von wallstreetONLINE modernisiert und miteinander synchronisiert wurden, wird der Schwerpunkt künftig auf dem Bereich Benutzerfreundlichkeit liegen. Geplant sind unter anderem zahlreiche Erneuerungen bei der Informationsarchitektur. So soll beispielsweise die Oberfläche im Sinne der User aufgeräumtund die Interaktion gestärkt werden.Ein weitererFokus wird auf der Weiterentwicklung der Apps für Android und iOS liegen.Ein konkreterZeitplan für die nächsten Schritte wird derzeit erarbeitet.Christian Wendrock-Prechtl, Managing Director CX, UX & Innovation,zum Rebrush von wallstreetONLINE: „Mit dem heute vorgestellten Rebrush rücken wir hochwertigen Content in den Vordergrund und werten die Marke wallstreetONLINE insgesamt auf. Bei der Konzeption war uns wichtig, dem Portal noch mehr Ausdrucksstärke und Eigenständigkeit zu verleihen. Alle Kanäle haben jetzt einen klaren Wiedererkennungswert. Durch ausdrucksstarke Farben sowie eine Reduktion der Formen und Stile erscheinen unsere Plattformen aufgeräumter. Ich freue mich sehr, dass wir die erste Umbauphase erfolgreich abschließen konnten und bedanke mich herzlich bei meinem Team und allen beteiligten Akteuren. Die Userinnen und User von wallstreetONLINE können gespannt sein: Wir haben noch viel vor und arbeiten bereits an den nächsten Verbesserungen.