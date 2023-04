Nils Hübener wird CEO der Dr. Peters Group und treibt die Expansionsstrategie der Unternehmensgruppe voran

Rund ein Jahr nach seiner Berufung zum Co-CEO in die Holding-Geschäftsführung der inhabergeführten Dr. Peters Group übernimmt Nils Hübener den CEO-Posten von Kristina Salamon. Die Tochter des langjährigen Eigentümers Jürgen Salamon steuert die strategische Ausrichtung der Unternehmensgruppe fortan als Geschäftsführende Gesellschafterin aus der Holding-Geschäftsführung heraus. Komplettiert wird das Team vom langjährigen COO Dr. Albert Tillmann.



„Neben dem weiteren Ausbau der Geschäftstätigkeit mit Privatanlegern in unserer erfolgreichen Assetklasse Immobilien streben wir die Erweiterung unseres Angebots für institutionelle Investoren an – sowohl in unserem langjährig etablierten Aviation-Bereich als auch in unserer neuen Assetklasse Erneuerbare Energien. Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung in verschiedenen Führungsfunktionen bringt Nils Hübener die besten Voraussetzungen dafür mit, die 2019 gestartete Expansionsstrategie der Dr. Peters Group weiter erfolgreich voranzutreiben“, so Kristina Salamon.



Starke Entwicklung des Neugeschäfts mit Privatanlegern



Zur Finanzierung der weiteren Expansion hatte die Dr. Peters Group kurz vor dem Jahreswechsel zum ersten Mal eine öffentlich angebotene Unternehmensanleihe emittiert. Das ursprüngliche Emissionsvolumen dieser Anleihe betrug 5 Mio. EUR. Aufgrund der starken Nachfrage wurde das angebotene Volumen nur wenige Wochen nach dem Vertriebsstart auf 10 Mio. EUR verdoppelt. Mittlerweile ist die erste öffentlich angebotene Unternehmensanleihe der Dr. Peters Group ausplatziert.



Auch die Platzierung des ersten 6b-Immobilienfonds der Dr. Peters Group verläuft sehr positiv. Nur etwas mehr als drei Monate nach dem Vertriebsstart ist das Volumen des Fonds bereits nahezu ausplatziert.



„Wir sehen auch weiterhin eine sehr große Nachfrage nach dieser speziellen Produktkategorie und arbeiten daher bereits mit Hochdruck an einem Nachfolgefonds für 6b-Investoren. Zudem haben wir für die zweite Jahreshälfte die Konzeption eines Hotelfonds vorgesehen, der eine Immobilie aus unserem Bestandsportfolio enthalten soll. Insgesamt planen wir im Privatanlegergeschäft mit einem Platzierungsvolumen von rund 50 Mio. EUR. Davon haben wir seit Jahresbeginn schon über 18 Mio. EUR platziert“, sagt der neue CEO Nils Hübener.



Erweiterung des Angebots für institutionelle Investoren



Für die Zielgruppe institutioneller Investoren hat die Dr. Peters Group jüngst ein Investmentprojekt aus dem langjährig etablierten Aviation-Bereich initiiert. Zudem wurde ein Artikel-9-Fonds konzipiert, mit dem Investoren sich an europäischen Windkraft- und Solaranlagen beteiligen können.



Dazu Hübener: „Mit dem Aufbau unserer neuen Assetklasse Erneuerbare Energien ermöglichen wir Anlegern, in die Zukunft zu investieren, und wir übernehmen zugleich ökologische Verantwortung. Die Auflage unseres Artikel-9-Fonds, mit dem sich Investoren an europäischen Windkraft- und Solaranlagen beteiligen können, ist hierfür ein deutlicher Beleg.“