Online-Broker trifft auf legendäre Motorsportserie – IG Europe wird offizieller Partner der DTM

IG Europe, ein weltweit führender Online-Broker und Fintech-Pionier, wird ab dieser Rennsaison offizieller Partner der bekannten Motorsportserie DTM. Dies gaben IG Europe GmbH und der DTM-Markenrechteinhaber ADAC heute bekannt. Die DTM beginnt am 26. Mai 2023 in Oschersleben und bietet bis zu ihrem Abschluss am 22. Oktober am Hockenheimring 16 Rennen mit 13 Teams, sechs Marken, 100 % Motorsport und jede Menge Entertainment.



„IG und die DTM verbinden viele gemeinsame Ideale. Wie im Motorsport kommt es auch beim Wertpapierhandel auf ein eingespieltes Team und eine reibungslos funktionierende Technik an. Wer erfolgreich sein will, ob nun als Fahrer oder als Trader, muss sich auf seine Crew verlassen können“, sagt Eren Eraslan, Head of Germany bei IG Europe GmbH. Es sei Aufgabe des Teams, den Einzelnen in allen Phasen zu unterstützen und das Beste herauszuholen. Die Partnerschaft mit der DTM, so Eraslan, sei daher ein ideales Match. Eraslan: „Wir sind stolz, offizieller Partner einer so renommierten und weit über Deutschland hinaus bekannten Marke wie der DTM zu sein und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“



Thomas Voss, ADAC Motorsportchef: „Wir begrüßen IG Europe als neuen Partner der DTM. Die DTM startet in diesem Jahr erstmals unter dem Dach des ADAC. Für die bekannteste deutsche Motorsportmarke ist das ein Neubeginn und wir freuen uns darauf, in diese neue Ära gemeinsam mit IG Europe zu starten.“



So wie der Rennstall alles tut, um die bestmögliche Performance seiner Fahrer zu ermöglichen, so unterstützt auch das Team der IG Group weltweit seine Kunden seit 49 Jahren in vielfältiger Weise. Das fängt bei der Bereitstellung der neuesten Technologien und zuverlässiger Infrastruktur an und reicht hin bis zu einem zuverlässigen und souveränen Support. Die preisgekrönten Handelsplattformen von IG sind auf Highspeed getrimmt, unterliegen höchsten Sicherheitsstandards und werden von einem hochmotivierten IT-Team kontinuierlich weiterentwickelt. Auf Bestleistung ausgerichtet ist auch das Team: Schulung und Weiterbildung der Trader erfolgen durch die Experten der IG Academy. Das Team Marktanalyse informiert regelmäßig über verschiedene interessante Anlagestrategien. Und ein mehrsprachiges Support-Team steht Kunden nahezu rund um die Uhr mit Rat und Tat zur Seite.