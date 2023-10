Online-Broker XTB steigert im 3. Quartal Zahl der Neukunden und der aktiven Kunden deutlich

Im dritten Quartal 2023 verzeichnete XTB einen konsolidierten Nettogewinn von 26,9 Mio. EUR und gewann 67.500 neue Kunden. Dank der Marketingaktivitäten stieg die Zahl der aktiven Nutzer der XTB-Investmentplattform und der mobilen App in einem Umfeld geringerer Volatilität an den Finanz- und Rohstoffmärkten auf ein neues Hoch und erreichte 223.100.



Warschau/Berlin, 30. Oktober 2023 – Im dritten Quartal 2023 hat das globale Fintech-Unternehmen XTB einen Nettogewinn von 26,9 Mio. EUR erzielt, nach 49,4 Mio. EUR im Vorjahr, das ist ein Rückgang um 45,6%. In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 erreichte der konsolidierte Nettogewinn 118,4 Mio. EUR gegenüber 152,7 Mio. EUR im Vorjahr (Rückgang um 22,4%). Die Betriebskosten erreichten im 3. Quartal 2023 ein Niveau von 36,6 Mio. EUR (3. Quartal 2022: 27,7 Mio. EUR).



Zahl der aktiven Kunden auf Rekordhoch



XTB verfügt über ein solides Fundament in Form eines stetig wachsenden Kundenstamms in 12 Märkten und – was noch wichtiger ist – einer hohen Zahl an aktiven Kunden. Im dritten Quartal 2023 konnte XTB 67.500 neue Kunden gewinnen, und seit Jahresbeginn hat die Zahl der Neukunden 235.000 erreicht (gegenüber 44.800 im dritten Quartal 2022 und 145.800 nach neun Monaten 2022). Die Zahl der aktiven Kunden nimmt stark zu und erreichte im dritten Quartal 2023 einen neuen Höchststand von 223.100 (+47,1% gegenüber dem Vorjahr).



Die gestiegene Transaktionsaktivität der XTB-Kunden drückt sich in der Anzahl der abgeschlossenen CFD-Kontrakte in Lots aus. Im 3. Quartal 2023 belief sich der Handel mit Derivaten auf 2,01 Mio. Lots, ein Anstieg gegenüber 1,59 Mio. Lots ein Jahr zuvor. Die Rentabilität pro Lot sank auf 30 EUR gegenüber 51 EUR im Vorjahresquartal.



Erlösstruktur nach Instrumentenklassen



Betrachtet man die Umsätze von XTB nach Assetklassen, die für die Erlöse der Ausgang sind, so standen im jüngsten Quartal die auf Rohstoffen basierenden CFDs an der Spitze: Ihr Anteil an den Einnahmen aus Finanzinstrumenten erreichte 47,7 %. Dies ist eine Folge der hohen Rentabilität von CFD-Instrumenten auf Öl, Gold und Weizen.



An zweiter Stelle stehen CFDs auf Indizes mit einem Anteil von 25,4%, wobei die US-Aktienindizes mit den Spitzenreitern US 100 und US 500 in dieser Kategorie dominieren.



Auf CFDs auf Währungspaare entfielen im 3. Quartal dieses Jahres 22,2% der Gesamteinnahmen. Die profitabelsten Finanzinstrumente in dieser Klasse waren diejenigen, die auf den Währungspaaren EURUSD, USDJPY und GBPUSD basieren.



Operative Kosten



Die Betriebskosten stiegen im 3. Quartal 2023 auf EUR 36,6 Mio. und damit um EUR 8,9 Mio. gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (EUR 27,7 Mio. im 3. Quartal 2022). Die wichtigsten Veränderungen (Anstieg um 3,9 Mio. EUR) wurden bei den Kosten für Vergütungen und Leistungen an Arbeitnehmer verzeichnet, die sich aus der dynamischen Entwicklung des Unternehmens und der damit verbundenen Zunahme der Beschäftigung ergeben. Die Marketingkosten stiegen um 2,8 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund höherer Ausgaben für Online- Marketingkampagnen.



Neue Produkteinführungen und starke Produktpipeline



Im dritten Quartal 2023 arbeitete XTB weiter an der Erweiterung seines Produktangebots und führte ein ETF-basiertes Produkt für langfristiges, passives Investieren ein – die Sparpläne. Im September wurden sie in Rumänien vorgestellt, und in den folgenden Wochen wurde das Produkt den Anlegern in anderen europäischen Märkten wie der Slowakei, Tschechien, Portugal, Italien, Deutschland und Spanien zugänglich gemacht. Für die Förderung der Idee des passiven Investierens wurde XTB von der Investorengemeinschaft in Polen mit dem Preis „Passive Revolutionary“ ausgezeichnet.



„XTB ist ein Ort, an dem alle Anleger willkommen sind, unabhängig von ihrer Anlageerfahrung oder Risikobereitschaft. Wir sind bestrebt, ihre Erwartungen zu erfüllen, und arbeiten hart daran, unsere Investmentplattform in Bezug auf unser Produktangebot und unsere Kundenerfahrung zu verbessern“, erklärt Omar Arnaout, CEO von XTB. „Im September haben wir mit der Einführung unseres neuen Produkts, den Sparplänen, begonnen, und in den kommenden Wochen werden wir die Pläne um weitere Funktionen ergänzen. Ich bin davon überzeugt, dass wir durch die Erweiterung unseres Produktangebots unseren Wettbewerbsvorteil in den Schlüsselmärkten ausbauen werden“, so Omar Arnaout weiter.



„Die Sparpläne und die bereits vor einigen Wochen eingeführten Aktienbruchstücke, die sogenannten Fractional Shares, stellen nur zwei der Erweiterungen unseres Angebots dar, mit denen wir in diesem und im kommenden Jahr weitere Kundinnen und Kunden in Deutschland von unserer Idee einer ‚Börse 3.0‘ überzeugen wollen. Damit zeigen wir, dass es möglich ist, sowohl ein breites Spektrum an Finanzinstrumenten für jeden Anlegertypen zu bieten als das Ganze auch mit äußerst günstigen Konditionen zu verbinden“, fügt Jens Chrzanowski, Deutschland- Chef von XTB, hinzu.