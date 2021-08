Solidvest Gewinnspiel: Neukunde werden – mit „1 zu 100“ Chance auf 25.000 Euro

Solidvest, die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG (DJE), startet am 16. August ab 16 Uhr ein Gewinnspiel mit attraktiver Geldprämie und zugleich sehr hohen Gewinnchancen: Unter den ersten 100 Neukunden werden einmalig 25.000 Euro verlost.



Die Bedingungen: Erstens Teilnahmeformular ausfüllen, zweitens auf solidvest.de mit wenigen Klicks ein Depot eröffnen und abschließend über POSTIDENT legitimieren. Die ersten so ermittelten 100 Neukunden nehmen automatisch an der Verlosung teil. Die Losziehung wird unter notarieller Aufsicht durchgeführt. Das Gewinnspiel endet spätestens zum 30.09.2021 – der Gewinner sowie die Teilnehmer werden umgehend informiert. Die Auszahlung von 25.000 Euro erfolgt drei Monate nach Depoteröffnung auf das Solidvest-Verrechnungskonto bei der Baader Bank.



Sebastian Hasenack, Leiter Solidvest, sagt: „Wir bieten damit eine vergleichsweise hohe Gewinnwahrscheinlichkeit von 1 zu 100. Den Gewinn in Höhe von 25.000 Euro überweisen wir auf das Depotkonto des Gewinners zur freien Verfügung. Natürlich freuen wir uns über eine zielgerichtete und langfristige Anlage mit Solidvest. Je nach persönlicher Risikoneigung investieren wir für Kunden weltweit gestreut in Aktien sowie Anleihen.“



Solidvest wurde seit 2017 mehrfach für Service, Angebot und Performance ausgezeichnet, erreichte zuletzt den 1. Platz unter 40 Anbietern im umfassenden „Robo-Vergleich“ des Wirtschaftsmagazins Capital.



Hier finden sich alle Informationen und das Teilnahmeformular zum Gewinnspiel „1 zu 100“:

email.solidvest.de/gewinnspiel-25k

solidvest.de/fragebogen/start