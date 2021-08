wallstreet:online AG setzt wie geplant dynamischen Wachstumskurs fort

Die wallstreet:online AG hat ihren dynamischen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2021 wie geplant weiter fortgeführt. Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen hat die Gruppe in den ersten sechs Monaten des Jahres ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ca. 57 % (organisch +54 %) auf 23,8 Mio. EUR (+8,7 Mio. EUR) gegenüber 1. HJ 2020 gesteigert.



Das operative EBITDA vor Neukundengewinnungskosten für den Smartbroker steigt planmäßig auf 9,0 Mio. EUR und hat sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 nahezu verdoppelt (+4,4 Mio. EUR). Im operativen EBITDA nicht enthalten sind die Kosten zur Kundengewinnung für den Smartbroker (7,9 Mio. EUR) sowie Einmaleffekte. Trotz signifikanter Investitionen in das weitere Wachstum des Smartbrokers liegt das operative EBITDA auf Vorjahresniveau und damit im Rahmen der Erwartungen.

Anzeige



Der Umsatzanstieg i.H.v. 8,7 Mio. EUR verteilt sich gleichmäßig auf die Bereiche Social & Media (+4,9 Mio. EUR bzw. +40 %) sowie Smartbroker und Classic Transaction (+3,8 Mio. EUR bzw. +127 %), die maßgeblich vom Online-Brokerage getragen werden.



Alle Bereiche tragen zum Wachstum bei



Das betreute Kundenvermögen (Assets under Management / AuM) ist zum 30.06.2021 auf 6,8 Mrd. EUR gestiegen und hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt mehr als verdreifacht. Insgesamt verfügt die Gruppe per 30.06.2021 über mehr als 187.000 Depots, davon über 142.000 Kunden beim Smartbroker. Damit ist der Online-Broker der wallstreet:online-Gruppe gemessen nach AuMs die Nummer eins und bezogen auf die Kundenzahlen die klare Nummer zwei unter den deutschen Neobrokern. Bei der Höhe des betreuten Vermögens je Kunde, einem wesentlichen Kriterium der langfristigen Kundenqualität, nimmt die Gesellschaft den Spitzenplatz ein. Das betreute Vermögen je Smartbroker-Kunde ist zum 30.06.2021 auf annähernd 30.000 EUR gestiegen.



Die Reichweite der Finanzportale der wallstreet:online AG lag für das erste Halbjahr 2021 im Durchschnitt bei 376 Mio. Seitenaufrufen pro Monat und hat sich im Vergleich zur Vorjahresperiode um 37 % gesteigert. Damit unterstreicht die wallstreet:online AG wieder ihre Position als mit Abstand größter verlagsunabhängiger Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und größte Finanz-Community.



Im ersten Halbjahr konnte die wallstreet:online-Gruppe strategiekonform den Bereich Online-Brokerage weiter stärken. Nach erfolgreichem Abschluss des von der BaFin durchgeführten Inhaberkontrollverfahrens kann die Gruppe ihre Beteiligung an der Smartbroker-Betreibergesellschaft wallstreet:online capital AG auf mehr als 95 % aufstocken (siehe Pressemitteilung vom 15. Juli 2021).