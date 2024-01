Wechsel im HR-Ressort der Commerzbank: Matthias Füssel, Personalchef der ING Deutschland, folgt auf Martin Fischedick

Matthias Füssel, derzeit Head of Human Resources der ING Deutschland und Mitglied des Global HR Management Teams der ING Group, wird spätestens zum 1. Juli 2024 Bereichsvorstand Group Human Resources der Commerzbank. Er folgt in dieser Funktion auf Martin Fischedick. Dieser hatte seine berufliche Laufbahn vor mehr als 35 Jahren bei der Commerzbank begonnen und seither eine Reihe von Führungspositionen im In- und Ausland inne. Seine aktuelle Rolle im HR-Ressort bekleidet er seit fast zehn Jahren und war an der Transformation der Commerzbank maßgeblich beteiligt.



Für seinen Nachfolger Matthias Füssel ist die Berufung eine Rückkehr zur Commerzbank, wo er bereits von 2017 bis 2019 in der Rechtsabteilung das Thema Arbeitsrecht verantwortete. Vor seiner Zeit bei der ING und der Commerzbank arbeitete Füssel als Anwalt mit Schwerpunkt Arbeitsrecht für Linklaters (Frankfurt und London), Corrs Chambers Westgarth (Sydney) and Mayer Brown (Frankfurt und Zürich).



Sabine Mlnarsky, Personalvorständin der Commerzbank, erklärte zu dem Wechsel: „Martin Fischedick hat die HR-Arbeit der Bank und deren Modernisierung in den vergangenen zehn Jahren maßgeblich vorangetrieben. Insbesondere hat er es mit extremer Professionalität und Souveränität geschafft, für die verschiedenen Restrukturierungen dieser Zeit konstruktive, faire Lösungen mit den Arbeitnehmergremien zu verhandeln. Für all dies danke ich Martin Fischedick im Namen des gesamten Vorstands der Commerzbank sehr herzlich und wünsche ihm für die nächste Lebensphase alles Gute. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit Matthias Füssel einen hochkarätigen Nachfolger für die Commerzbank gewinnen konnten. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um in den kommenden Jahren, in denen die strategische Bedeutung der Personalarbeit weiter zunehmen wird, die Attraktivität der Commerzbank als Arbeitgeber im harten Wettbewerb um die besten Talente weiter zu steigern.“