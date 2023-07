Weimer Media Group kauft das Magazin "Business Punk"

Münchner Verlagshaus kauft das Berliner Wirtschaftsmagazin von Gruner + Jahr. Alle Mitarbeiter werden übernommen. Verlagsgruppe auf Expansionskurs

Bernd Hellermann, CEO Gruner + Jahr: „Die WEIMER MEDIA GROUP und ihre Verleger stehen für guten Wirtschaftsjournalismus. Dies hat uns bei der Auswahl besonders überzeugt. Mit ‚Business Punk‘ wird das bestehende Portfolio hervorragend ergänzt und wir freuen uns, dass der neue Eigentümer die Marke mit allen Mitarbeitenden in eine erfolgreiche Zukunft führen wird.“



Als neue Eigentümer freuen sich die Verleger Christiane Goetz-Weimer und Dr. Wolfram Weimer: „Business Punk ist ein wunderbar kreativer Titel für innovative Macher und junge Multiplikatoren. Unser Verlag spezialisiert sich seit vielen Jahren auf anspruchsvollen Wirtschaftsjournalismus und wird in die starke Marke ‚Business Punk‘ investieren. Wir freuen uns sehr auf die neuen Kollegen.“ Die Verleger Dr. Wolfram Weimer (ehemals Chefredakteur Die Welt, Cicero und Focus) und Christiane Goetz-Weimer (ehemals FAZ) sind gelernte Journalisten.



Die WEIMER MEDIA GROUP will auf Expansion setzen und deutlich in die Marke und Redaktion investieren. Mit dem Kauf von Business Punk weitet die Mediengruppe nach der Übernahme von „Markt und Mittelstand“ (vormals FAZ), dem „Wirtschaftskurier“ (vormals Augsburger Verlagsgruppe) und der „Börse am Sonntag“ sowie „Anlagetrends“ (vormals Finanzpark) ihr Portfolio großer Wirtschaftsmedien weiter aus und steigt zu den großen Wirtschaftsverlagen in Deutschland auf. Es ist der Wunsch aller Beteiligten, dass die Vermarktung von „Business Punk“ weiterhin bei der Ad Alliance, Deutschlands größtem Cross-Media Vermarkter, bleibt und der Deutsche Pressevertrieb (DPV) weiterhin die Vertriebsdienstleistungen für das Magazin erbringt.



Die Münchner WEIMER MEDIA GROUP verantwortet das große Debattenportal „The European“, vollzieht seit Jahren ein dynamisches Wachstum und meldet auch für das laufende Jahr neue Rekordzahlen im crossmedial aufgestellten Verlags- und Event-Geschäft. Die WEIMER MEDIA GROUP ist neben dem klassischen Medien- auch im Datenbankgeschäft für Investoren und Anleger sowie im Kongressgeschäft aktiv. Zwei Buchverlage gehören ebenfalls zur Gruppe. Das seit neun Jahren veranstaltete Meinungsführertreffen „Ludwig-Erhard-Gipfel“ am Tegernsee ist zu einem „deutschen Davos“ (ARD) herangewachsen. Die Markengala in Frankfurt und der SignsAward in München zählen zu weiteren Leuchtturmveranstaltungen des Verlages.



Business Punk wurde 2009 von Gruner + Jahr gegründet und hat sich seither zu einem Leitmedium der Startup-Szene in Deutschland entwickelt. Die Zeitschrift richtet sich an überdurchschnittlich gebildete und erfolgreiche Digital Natives, von denen die Mehrheit zwischen 18 und 35 Jahre alt ist, über ein überdurchschnittliches Haushaltsnettoeinkommen verfügen und zu einer urbanen, kosmopolitischen Generation gehören.



Julia Krempin und Alexander Langer, Redaktionsleiter von Business Punk: „Wir freuen uns sehr, dass unser Magazin eine neue Heimat gefunden hat, in der Wirtschaft, Journalismus und Innovationskraft großgeschrieben werden. Gemeinsam mit der gesamten Redaktion werden wir unsere Themen mit Leidenschaft und Herzblut weiter vorantreiben.“



