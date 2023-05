Weimer Media Group kooperiert mit The Economist

Das Münchner Verlagshaus und das wichtigste Wirtschaftsmagazin der Welt vereinbaren Content-Partnerschaft. Inhalte erscheinen ab sofort in deutscher Sprache

Die WEIMER MEDIA GROUP hat eine Content-Partnerschaft mit der The Economist Group, London, vereinbart. Ab sofort werden die Medien der Münchner Verlagsgruppe ausgewählte journalistische Inhalte des „Economist“ in deutscher Sprache publizieren. Insbesondere Deutschlands größtes Mittelstandsmagazin „Markt und Mittelstand“, das Debattenportal „The European“, die Unternehmerzeitung „WirtschaftsKurier“ und das Online-Pflichtblatt aller deutschen Börsen „BÖRSE am Sonntag“ werden die hochwertigen Recherchen und Analysen des Economist und seiner weltweiten Korrespondenten veröffentlichen.



„Es freut uns sehr, mit dem besten Wirtschaftsmagazin der Welt diese Content-Partnerschaft zu starten. Anspruchsvoller Qualitätsjournalismus ist das Markenzeichen unseres Verlages. Die Economist-Inhalte werden Deutschlands Leser bereichern“, erklären die Verleger Christiane Goetz-Weimer und Dr. Wolfram Weimer.



„Wir können mit Inhalten dieser Weltmarke die Wirtschaftsmedien der WEIMER MEDIA GROUP weiter zu führenden Plattformen in Deutschland ausbauen", sagt „Markt und Mittelstand“-Herausgeber Oliver Stock.



Der Economist gilt als wichtigstes Wirtschaftsmagazin der Welt. Seit 1843 informiert das Medium mit Sitz in London die Wirtschaftselite mit anspruchsvollen Nachrichten, Analysen und Hintergrundberichten. Inzwischen ist der Economist eine globale Medienmarke und erreicht eine weltweite Auflage von über 1,4 Millionen. Die redaktionelle Haltung des Economist ist traditionell liberal. Artikel werden anonym und ohne Autorenzeile geschrieben. Chefredakteurin ist Susan „Zanny“ Minton Beddoes.



„Ich freue mich auf exzellente Recherchen und vielbeachtete Veröffentlichungen von den hochkarätigen Wirtschafts- und Finanzjournalisten", fügt BÖRSE am Sonntag-Chefredakteur Florian Spichalsky an.



Die Economist-Inhalte sollen insbesondere das Magazin „Markt und Mittelstand“ sichtbar stärken. „Markt und Mittelstand“ zählt zu den Gewinnern bei der aktuellen Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE). Die Publikation erhöht die Crossmedia-Reichweite auf 313.000 Leserinnen und Leser – ein Plus von 4,7 Prozent. Damit zählt das Magazin aus dem Verlagshaus WEIMER MEDIA GROUP zu den wichtigsten und am meisten gelesenen Wirtschaftstiteln im deutschsprachigen Mittelstand. In der reinen Print-Reichweite liegt „Markt und Mittelstand“ mit 166.000 Lesern pro Ausgabe inzwischen vor Capital (145.000 Leser pro Ausgabe).



Über die WEIMER MEDIA GROUP

Das Magazin „Markt und Mittelstand“ gehört zur WEIMER MEDIA GROUP, einem für anspruchsvollen Qualitätsjournalismus stehenden Verlagshaus aus München und Tegernsee. Das Medienhaus produziert außerdem die Formate „The European“, „BÖRSE am Sonntag“, „WirtschaftsKurier“ sowie „Anlagetrends“ und gehört als Online-Publisher zu den führenden deutschen Verlagsgruppen in der digitalen Kommunikation. Die WEIMER MEDIA GROUP ist Gastgeber großer Konferenzen wie dem „Ludwig-Erhard-Gipfel“, dem „SignsAward“, der „Marken Gala“ oder dem „Mittelstandspreis der Medien“ und publiziert im eigenen Verlag (CH.GOETZ-VERLAG, Deutscher Wirtschaftsbuch Verlag) Bücher und Unternehmensmagazine. Verleger sind Dr. Wolfram Weimer (ehemals Chefredakteur Die Welt, Cicero und Focus) und Christiane Goetz-Weimer (ehemals FAZ).



BAS



