„Wir beenden den Black Box-Character der Nachhaltigkeitswelt“

Ökologische und soziale Faktoren sowie gute Unternehmensführung (ESG) beschäftigen die Unternehmen. ESG Book stellt vergleichbare Daten dazu bereit. CEO Daniel Klier erklärt das noch junge Geschäft. Die Nachfrage ist hoch.



BÖRSEamSonntag: Wer sind Ihre Kunden?



Daniel Klier: Die breite Palette an cloudbasierten Nachhaltigkeitsprodukten und -lösungen von ESG Book wird von vielen der weltweit führenden Finanzorganisationen genutzt, die zusammen über 120 Billionen Dollar verwalten. Zu unseren Kunden und Partnern gehören Allianz, Bloomberg, BNY Mellon, Citi, Dow Jones, Glass Lewis, Google Cloud, HSBC, IFC, JP Morgan und Nikkei. Wir betreuen ein breites Spektrum von Kunden wie Vermögensverwalter, Asset Owner, Wealth Manager, Banken und Unternehmen.



Welche Vorteile können Sie diesen mit ESG Book bieten?



ESG-Daten sind derzeit ein Marktversagen. Investoren, Unternehmen und alle Marktteilnehmer fordern bessere, transparente und technologiegestützte Lösungen, um Kapital in nachhaltigere und wirkungsvollere Anlagen zu lenken. Das ist das Problem, das ESG Book löst. Wir verbinden Unternehmen und Investoren durch innovative, datengestützte Lösungen für ESG-Management, Offenlegung und Analysen der nächsten Generation. Unsere ESG-Datenplattform verfügt über 140.000 ESG- und Klima-Unternehmensprofile. Investoren und Finanzinstitute können so in Echtzeit auf vergleichbare ESG-Informationen zugreifen, und Unternehmen können ihre Nachhaltigkeitsdaten selbst verwalten. Wir glauben, dass dieser Ansatz die dringend benötigte Transparenz auf den Finanzmärkten schaffen wird.



Was kostet das?



Jeder kann sich auf der Plattform von ESG Book registrieren, um freien Zugang zu den Nachhaltigkeitsbewertungen von Tausenden von Unternehmen weltweit zu erhalten, wobei unsere Premium-Lösungen für Finanzinstitute und Unternehmen zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten werden. ESG Book soll ESG-Informationen zugänglicher, vergleichbarer und transparenter zu machen.



Was heißt das konkret und wie funktioniert das?



Wir haben ESG 1.0 hinter uns, das sehr stark von ausgrenzenden Ansätzen geprägt war, wie zum Beispiel nicht in Kohle oder fossile Brennstoffe zu investieren, und von einem einzigen, oft recht undurchsichtigen ESG-Rating. Es ist Zeit für die nächste Phase, in der es echte Transparenz und Integration in die Anlageentscheidungen gibt. ESG 2.0 sollte eine nuancierte Diskussion darüber ermöglichen, was Investoren erreichen wollen, sei es Rendite verbessern, Risiko reduzieren oder klimaneutral investieren. Dafür brauchen wir gnadenlosen Transparenz. ESG Book hebt sich auf dem Markt ab, weil es Finanzinstituten und Unternehmen genau das ermöglicht – volle Transparenz über unsere Nachhaltigkeitskennzahlen, mit der Möglichkeit, von der Analyse-Ebene bis zur zugrunde liegenden Quellendokumentation zu blättern. Darüber hinaus ermöglicht unsere Technologieplattform den Unternehmen, durch den Dschungel der ESG-Abkürzungen zu navigieren und Informationen in Echtzeit an Investoren zu liefern. Mit bereits über 140.000 Unternehmensprofilen auf der Plattform ist ESG Book heute die weltweit größte Datenbank für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen.

Woher bekommen Sie Ihre Daten?



Unser Team von mehr als 100 engagierten Datenforschern sammelt die Daten, die durch maschinelles Lernen unter Aufsicht von Analysten verarbeitet werden. Unser Ansatz ist zu 100 Prozent datengesteuert und basiert auf einer transparenten Methodik, das heißt, es gibt keine menschliche Bewertung, die zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen könnte.



Und wie kann ich sicher gehen, dass es sich um valide Daten handelt?



Die Daten, die den Lösungen von ESG Book zugrunde liegen, werden systematisch über 110 verschiedenen Prüfungen unterzogen und von unserem Expertenteam sorgfältig gesammelt und überprüft. Alle unsere Methoden sind voll transparent und nachvollziehbar. Wir beenden den „Black Box“-Character der Nachhaltigkeitswelt.



Nach welchen Nachhaltigkeitskriterien analysiert ESG Book Investmentportfolios?



Unsere Daten ermöglichen unseren Kunden eine umfassende Analyse der ESG-Risiken und -Chancen eines Unternehmens und damit eine bessere Entscheidungsfindung für das Portfoliomanagement. Über 450 quantitative und qualitative Metriken bilden die Leistung von Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ab, zusammen mit Emissionsdaten für jedes Unternehmen, die es Anlegern ermöglichen, Klimarisiken und die Netto-Null-Ausrichtung zu bewerten.



Bekannt ist ESG Book unter anderem für seine Liste der Top 100 ESG-Companies. Was lässt sich daraus Besonderes ableiten, das nicht auch aus anderen Rankings hervorgeht?



Unsere Top 100 ESG-Unternehmensranglisten verwenden unseren eigenen ESG Performance Score, eine systematische Nachhaltigkeitsbewertung, die auf den Prinzipien der finanziellen Wesentlichkeit basiert. Im Gegensatz zu anderen Nachhaltigkeitsrankings auf dem Markt können Unternehmen ihren Score selbst bestimmen, indem sie ihre Daten auf der Plattform von ESG Book offenlegen, validieren und aktualisieren. Wir stellen Unternehmen die nächste Generation von Instrumenten zur Verfügung, mit denen sie genauer über ihre ESG-Leistung berichten können, und mit unseren Rankings heben wir die führenden Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit hervor.



Ganz grundsätzlich: Welche Trends beeinflussen den ESG-Sektor aktuell am stärksten?



Das anhaltende Wachstum des ESG-Sektors wird durch wichtige globale Trends wie das Engagement von Investoren, Regulierung und realwirtschaftliche Veränderungen angetrieben. Trotz der Herausforderungen, mit denen der ESG-Sektor im Jahr 2022 konfrontiert war, wird erwartet, dass das verwaltete Vermögen im Bereich Nachhaltigkeit in Europa bis 2026 um über 50 % auf 19,6 Billionen US-Dollar ansteigen und sich in den USA auf 10,5 Billionen US-Dollar mehr als verdoppeln wird. Eine der größten Auswirkungen, die wir derzeit beobachten, ist die Regulierung der Nachhaltigkeit, die sich auf den Finanzmärkten rasch weiterentwickelt. Obwohl die Europäische Union in den letzten Jahren eine Vorreiterrolle bei der Offenlegung und Standardisierung von ESG-Kriterien gespielt hat, holen insbesondere die USA bei der Nachhaltigkeits- und Klimapolitik auf, was globale Auswirkungen auf alle Marktteilnehmer hat.



Kritiker verweisen beim Thema ESG gern auf die Greenwashing-Aktivitäten bestimmter Unternehmen. Was lässt sich gegen die Schummelei, die nicht nur zu Kosten des Planeten geht, sondern auch Anleger täuscht und Rendite kosten kann, tun?



Der Druck der Aktionäre, die von den Unternehmen höhere ESG-Standards fordern, nimmt zu. Die weit verbreitete Kritik, Skepsis und Verwirrung zeigt jedoch, wie viel Arbeit noch geleistet werden muss, damit der ESG-Markt sein Potenzial voll ausschöpfen und letztlich Kapital in Anlagen lenken kann, die wirklich nachhaltige Ergebnisse liefern. Deshalb konzentriert sich ESG Book darauf, einen neuen Ansatz für Nachhaltigkeitsdaten zu entwickeln, der auf vollständiger Transparenz und Rechenschaftspflicht beruht. Nur wenn wir den Anlegern die Instrumente an die Hand geben, mit denen sie die nichtfinanzielle Unternehmensleistung genau bewerten können, können wir sicherstellen, dass die Finanzmittel für bessere ESG-Ergebnisse eingesetzt werden.



Wo wollen Sie mit ESG in fünf Jahren stehen?



Das Wachstum von ESG Book ist Teil des größeren Marktes für ESG-Daten und -Dienstleistungen, der Prognosen zufolge bis 2025 auf fünf Milliarden Dollar wachsen wird. Europa braucht ein eigenes, führendes ESG-Haus. Wir arbeiten mit weltweit tätigen Kunden, haben führende Produkte und ein Team von Experten. In den nächsten fünf Jahren werden wir unser globales Geschäft weiter ausbauen, um Lösungen zu liefern, die die schnell wachsende Nachfrage auf den Finanzmärkten – von Investoren bis hin zu Unternehmen - befriedigen. Als unabhängiges, aufstrebendes Unternehmen, bei dem die Technologie im Mittelpunkt steht, ist ESG Book gut positioniert, um die Branche durch einen neuen und innovativen Ansatz für Nachhaltigkeitsdaten zu verändern.

Die Fragen stellte Oliver Götz