XB Systems AG unterzeichnet US-Investment-Bankendeal für ein NASDAQ-Listing im Jahr 2022

Am 16. Juli 2021 konnte ein bahnbrechender Deal mit einer amerikanischen Investmentbank, Boustead Securities, unterzeichnet werden. Dies bedeutet, dass die XB Systems, nach dem Direct Listing vom 18. März 2021 an der Wiener Börse (WKN: A3H3LX / ISIN: DE000A3H3LX7), die Tanzfläche wechselt und an die grösste Tech-Börse der Welt geführt wird, nämlich an die NASDAQ.



Die Investmentbank Boustead Securities hat bereits frühere Börsengänge an der Nasdaq im eSports- und iGaming-Sektor erfolgreich durchgeführt, wie z.B. mit Esports Technologies Inc. (EBET).



Mit der Veröffentlichung (Link: Presseportal.ch) vom 16.07.21 wurde parallel ein Antrag zum Delisting an der Wiener Börse eingereicht. Dies bedeutet, dass ein kleines Zeitfenster (voraussichtlich vier Wochen) noch zur Verfügung stehen wird, wo ein weiteres Handelsvolumen an den aktuellen Handelsplätzen generiert werden kann.



Sobald das Delisting vollzogen worden ist, gibt es keine weitere Handelsmöglichkeit mehr, bis die XBS an der Nasdaq gelistet ist. Falls Sie interessiert sind, Aktien über die Börse zu erwerben, sind diese so lange in Ihrem Depot mit einem Wert ersichtlich, bis das Delisting vollzogen wurde. Anschliessend sehen Sie die Aktien noch auf dem Depot, ggf. ohne Wert und ohne Handelsmöglichkeit, bis zum geplanten IPO an der Nasdaq im Q1 2022.



Nach der Restrukturierung der XBS inklusive der Fusion mit der Galaxy Group werden die neuen Unternehmenszahlen sowie die genauen Abläufe und abschliessend die Exit-Strategie an der Nasdaq definiert und veröffentlicht.



Wir sind alle zu 100% davon überzeugt, dass wir mit BOUSTEAD Securities einen starken Partner an unserer Seite haben, um an der NASDAQ ein Vielfaches der aktuellen Marktkapitalisierung und somit eine hohe Liquidität der Aktien zu erreichen.



Mit diesem grandiosen Schachzug wird, die damals in Bulgarien gegründete kleine «X-Bet», ihre Reise mit einer berechtigten Marktanerkennung an der grössten Tech-Börse der Welt fortsetzen und in Zukunft eine noch bedeutendere Rolle in der eSports / iGaming Szene spielen.