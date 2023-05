Zeedin erreicht Top-Platzierung in Robo Advisor-Studie 2023 von FondsConsult

Zeedin zählt zu den besten Angeboten für die digitale Geldanlage in Deutschland: Die digitale Vermögensverwaltung von Hauck Aufhäuser Lampe hat in der renommierten Robo Advisor-Studie 2023 der Beratungsgesellschaft FondsConsult eine Top-Platzierung erreicht.

Die Studienersteller nennen als besondere Stärken von Zeedin das differenzierte Produktangebot, die sehr gute Anlegerprofilierung, die ebenfalls sehr gute Kundenbetreuung mit Ansprechpartnern sowie die ESG-Awareness in allen Produkten und die strenge Umsetzung in den grünen Strategien. Die Studie untersuchte insgesamt 21 führende Anbieter digitaler Robo Advisor-Strategien.



Das Fazit von FondsConsult zu Zeedin lautet: „Zeedin macht mit ihrem Angebot eine sehr exklusive Vermögensverwaltung einem breiteren Kreis zugänglich und überzeugt dabei mit einem hohen Individualisierungsgrad sowie einem ausgereiften Hybrid-Modell. Zusätzlich ist eine sehr durchdacht gemanagte ESG-Variante verfügbar.“ Und weiter: „Der Prozess der Anlegerprofilierung und der transparente Anlagevorschlag können rundum überzeugen.“ Insgesamt erreichte Zeedin die zweitbeste Note „gut“. Das qualitative Ergebnis fiel mit der Note 1,3 sogar sehr gut aus.



FondsConsult bietet mit der Robo Advisor-Studie nach eigenen Aussagen eine eingehende qualitative Analyse der einzelnen Strategien mit Beurteilung der jeweiligen Gesellschaft, des Portfolio- und Risikomanagements, der Anlegerprofilierung sowie der Kostenstruktur. Zudem erfolgt eine quantitative Bewertung auf Basis der risikoadjustierten Performance bei Anbietern mit mindestens drei Jahren Track Record.



Kerstin Jungmann, Head of Digital Sales Channel Zeedin: „Zeedin ist die digitale Vermögensverwaltung von Hauck Aufhäuser Lampe. Damit ist unser Anspruch klar: Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden nicht einfach nur eine digitale Plattform für die Geldanlage, sondern vielmehr ein umfassendes Angebot für ihre Bedürfnisse mit einer persönlichen Betreuung für ihre Fragen und Wünsche. Das Ergebnis der aktuellen FondsConsult-Studie sehen wir als klare Bestätigung für unseren besonderen Ansatz und zugleich als Ansporn, unseren Weg konsequent fortzuführen. So stehen wir unseren Kunden – auch in einem anspruchsvollen Umfeld – fest zur Seite.“



Digital und persönlich



Die Geldanlage bei Zeedin ist extrem einfach – und verbindet eine digitale Anlagestrecke mit einer persönlichen Betreuung: Die Nutzerinnen und Nutzer treffen online und per Mausklick ihre individuellen Anlageziele und ihre Anlageneigungen. Im Anschluss erhalten sie den Vorschlag einer individuell passenden Anlagestrategie. Auf Wunsch nimmt das Zeedin-Team dann weitere Anpassungen vor. Ebenso erhalten die Anleger einen persönlichen Ansprechpartner zur ganzheitlichen Betreuung für die weitere Geldanlage. Die Kapitalmarktexperten von Zeedin übernehmen das aktive Anlagemanagement sowie die laufende Überwachung des jeweiligen Portfolios und gewährleisten damit ein Höchstmaß an Kontrolle und Transparenz. Ergänzt wird das Leistungsspektrum von Tages- und Festgeldern mit attraktiven Konditionen.