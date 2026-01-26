Teilen

Bitcoin bei deutschen Anlegern auf Augenhöhe mit Gold

Laut einer Studie haben sich Kryptowährungen als ernstzunehmende Alternative zum traditionellen Finanzsystem etabliert (Foto: BISON).

Eine aktuelle repräsentative Umfrage zeigt: Trotz Volatilität hat sich Bitcoin bei Anlegern unter 40 als feste Größe in der Vermögensanlage etabliert.

BISON, die Krypto-Trading-Plattform für Privatkunden der Gruppe Börse Stuttgart, hat in einer deutschlandweiten, repräsentativen Studie den Stellenwert von Kryptowährungen in der Gesellschaft untersucht. Das Ergebnis gibt der Anlageklasse Rückenwind: Kryptowährungen haben sich als ernstzunehmende Alternative zum traditionellen Finanzsystem etabliert. Vor allem Bitcoin spielt zunehmend in derselben Liga wie Gold.

Diversifikation schließt Krypto mit ein Diese Dynamik wird auch in den Studienergebnissen deutlich: Bei jungen Anlegern ist Krypto inzwischen beliebter als Gold – Tendenz steigend. In der Altersgruppe der 18-29-Jährigen investiert bereits fast jeder Vierte in Kryptowährungen und jeder Fünfte in Edelmetalle wie Gold. Bei den 30-39-Jährigen fällt die Krypto-Präferenz noch deutlicher aus: 27 % der in Anlageprodukte investierten Befragten setzen auf Kryptowährungen, 24 % auf Edelmetalle. Während sich das Investitionsverhalten bei den 40-49-Jährigen die Waage hält, verschieben sich die Präferenzen ab der Altersgruppe der 50-59-Jährigen: Von ihnen sind 7 % in Krypto investiert, 16 % in Edelmetalle. Bei den über 60-Jährigen zeigt sich ein traditionelles Bild: 13 % sind in Edelmetalle investiert, gegenüber 3 % in Kryptowährungen. Bitcoin ist längst kein Nischenprodukt mehr. Bei Anlegern in ihren 20ern und 30ern ist das digitale Gold bereits Fixstarter in einem diversifizierten Portfolio. Aber auch bei den älteren Zielgruppen sieht man wachsendes Interesse an Bitcoin & Co.

Bitcoin für die Rente Die Deutschen sorgen sich um ihre Rente und suchen nach renditestarken Alternativen zu klassischen Vorsorgeprodukten. Obwohl Kryptowährungen der Ruf kurzfristiger Spekulationsobjekte mit hoher Volatilität vorauseilt, zeichnet die Studie ein überraschend anderes Bild: Beinahe jeder zweite in Bitcoin & Co. investierte Befragte (48 %) gab an, dass er Krypto als langfristige Anlage, vor allem zur Altersvorsorge, nutze. Zum Vergleich: Nur 37 % der Befragten setzen auf kurzfristiges Trading. Auch wenn der Markt immer wieder Rückschläge erlebt, konnte Bitcoin über die Jahre hinweg einen deutlichen Wertzuwachs verzeichnen. Vor diesem Hintergrund gewinnen digitale Vermögenswerte bei der Altersvorsorge der Deutschen an Bedeutung. Kryptowährungen werden somit für immer mehr Deutsche zur ernstzunehmenden Säule in der Altersvorsorge.