Kassamarkt-Umsatzstatistik für Mai 2025

An den Kassamärkten der Deutschen Börse wurde im Mai ein Handelsvolumen von 152,20 Mrd. € erzielt (Vorjahr: 114,19 Mrd. € / Vormonat: 188,40 Mrd. €).

Davon entfielen 148,66 Mrd. € auf Xetra (Vorjahr: 111,06 Mrd. € / Vormonat: 183,83 Mrd. €), womit der durchschnittliche Xetra-Tagesumsatz bei 7,08 Mrd. € lag (Vorjahr: 5,05 Mrd. € / Vormonat: 9,19 Mrd. €). Am Handelsplatz Börse Frankfurt wurden 3,54 Mrd. € umgesetzt (Vorjahr: 3,13 Mrd. € / Vormonat: 4,57 Mrd. €).

Nach Wertpapierarten entfielen im gesamten Kassamarkt auf Aktien 124,03 Mrd. €. Im Handel mit ETFs/ETCs/ETNs lag der Umsatz bei 26,61 Mrd. €. In Anleihen wurden 0,57 Mrd. € umgesetzt, in Zertifikaten 0,96 Mrd. € und in Fonds 0,04 Mrd. €.

Umsatzstärkster DAX-Titel auf Xetra im Mai war Rheinmetall AG mit einem Volumen von 11,39 Mrd. €. Bei den MDAX-Werten lag RENK Group AG mit 2,29 Mrd. € Umsatz vorn. Im Aktienindex SDAX führte IONOS Group SE mit 188,33 Mio. €. Im ETF-Segment erzielte der iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) mit 983,53 Mio. € das größte Volumen.