Langfristige Anlagetrends

An der Börse wird die Zukunft gehandelt. Anleger, die auf Deglobalisierung, disruptive Technologien und Dekarbonisierung setzen, dürften von starken Entwicklungen profitieren.



Deglobalisierung verändert den Handel



Der globale Handel wurde empfindlich getroffen, insbesondere durch den Konflikt zwischen den USA und China, Covid-19 und den Krieg in der Ukraine. Bestes Beispiel für die Komplexität ist die Halbleiterindustrie. Einerseits führten neue Exportkontrollen zum Schutz des geistigen Eigentums in den USA dazu, dass Unternehmen ihre Produktion verlagern mussten – was zu höheren Kosten führte – andererseits könnten die Investitionsgüterhersteller davon profitieren, da ihre Waren und Dienstleistungen im Rahmen dieser Neuausrichtung der Lieferketten stärker gefragt sind. Die Auswirkungen dieses Wandels dürfte der Markt noch lange nicht vollständig erfasst haben.



Dekarbonisierung verändert die Welt



Auch die Abkehr von fossilen Brennstoffen gewinnt an Dynamik. Um bis 2050 eine Netto-Null-Emission zu erreichen, müssten die Kohlenstoffemissionen um etwa acht Prozent sinken – pro Jahr. Zum Vergleich: Selbst im Jahr 2020, als die Covid-19-Lockdowns unsere Mobilität einschränkten und das globale BIP schrumpfte, gingen die Emissionen nur um fünf Prozent zurück. Mit der zunehmenden politischen Unterstützung der Energiewende durch die EU und dem 400-Milliarden-Dollar-Paket der USA wurden Meilensteine erreicht. Ein Profiteur dürfte die Clean-Tech-Branche sein, also „saubere Technologien“ wie Windkraft, Solar, Wasserstoff, Energiespeicherung oder auch Kohlenstoffabscheidung.



Disruptive Technologien nehmen Tempo auf



Videotheken erscheinen in Zeiten von Netflix wie aus einer anderen Zeit; auch auf Smartphones und mobile Kartensysteme möchte niemand mehr verzichten. Grundsätzlich sind disruptive Technologien kein neues Thema. Was sich dennoch verändert, sind Geschwindigkeit der Verbreitung und die Auswirkungen auf Sektoren, die bislang davon nicht betroffen waren. Dazu zählen alle Branchen mit hohen regulatorischen Hürden. Heute stehen auch sie vor einem mehrjährigen Wandel. „Embedded Finance“ ist einer dieser Trends, also integrierte Finanzdienstleistungen. Unternehmen, die primär keine Banken sind – etwa Onlinehändler –, bieten heute Finanzprodukte oder Zahlungsdienstleistungen an. Ähnliche Innovationstreiber sind tokenisierte Vermögenswerte, die Modernisierung des Dateneigentums im Gesundheitswesen oder die Durchbrüche in der biopharmazeutischen Forschung.



Es dürfte sich lohnen, diese Entwicklungen im Blick zu behalten. Mit Zertifikaten auf Themenindizes können sich Anleger die wichtigsten Aktien eines gesamten Trends oder einer Branche ganz einfach ins Depot holen. Die Zukunft bleibt spannend und somit auch das Potenzial an der Börse.