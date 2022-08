Anmeldephase für das große Börsenspiel Trader 2022 gestartet

Das Spiel beginnt dann am 5. September 2022 mit der Depotfreischaltung. Letzter Spieltag ist der 28. Oktober 2022.



Auch in diesem Jahr gibt es wieder tolle Preise im Wert von mehr als 100.000 Euro zu gewinnen. Der Hauptpreis ist ein Jaguar F-Pace im Wert von rund 80.000 Euro. Darüber hinaus erhalten 8 Wochensieger ein Preisgeld in Höhe von jeweils 2.222 Euro. Für die Glücksritter steht 9x ein iPhone 13 von Apple bereit. Das Erste wird unter allen Teilnehmern verlost, die sich noch vor Spielstart anmelden. Danach erfolgt die Verlosung jede Woche.



Jeder Teilnehmer erhält wie immer zwei Depots á 100.000 Euro Spielgeld und kann damit Aktien, Zertifikate und Optionsscheine unter realen Bedingungen acht Wochen lang handeln.



Jubiläum! Bereits zum 20. Mal findet das große Börsenspiel Trader statt



Das erste Börsenspiel (Trader 2003) startete am 15. September 2003. Damals noch unter Regie von Roland Lang, dem damaligen Chefredakteur des ideas Magazins. Und ja, das monatliche Magazin ideas gibt es auch heute noch, mittlerweile unter Leitung von Anja Schneider. Im September wird die 245 Ausgabe erscheinen, 245 Monate bedeuten 20 Jahre und 5 Monate. Auch eine Tradition, die bis heute erfolgreich fortgeführt wird!



In den 20 Jahren ist das Börsenspiel immer wieder unter anderen Vorzeichen gestartet. Der Start, der mir besonders in Erinnerung bleibt, ist das Jahr 2008. Damals startete das Börsenspiel parallel zur Pleite „Chapter 11“ von Lehman in den USA. Kein Wunder, dass das Jahr den negativen Rekord bei der DAX-Entwicklung hält. So fiel der Index vom Start bei 6.138 Punkten im Tief auf 4.015 Punkten und schloss mit 21% Minus das Börsenspiel ab. Nur drei Jahre später verzeichnete der DAX die beste Entwicklung während der Dauer des Börsenspiels. Er kletterte in der Spitze um 27 Prozent von 5.064 Punkten auf 6.431 Punkten. Der DAX beendete den Trader 2011 mit 22 Prozent im Plus bei 6.175 Punkten. Rein von den Teilnehmerzahlen stellt der Trader 2020 alle anderen Jahre in den Schatten mit einem neuen Teilnehmerrekord von mehr als 30.000 Mitspielern. Der Trader 2020 war auch der Erste, der unter Société Générale stattgefunden hat.