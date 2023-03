Mit Freestoxx jetzt auch Optionen kommissionsfrei handeln

Advertorial

Im vergangenen Jahr hat der international renommierte Finanzdienstleister WH SelfInvest mit Freestoxx ein neues Angebot gelauncht, das den Handel mit Aktien deutlich günstiger gemacht hat. Über den Neobroker konnten die Kunden bislang US-Aktien bereits ab einer Kommission von 0,00 US-Dollar handeln – und das bei bis zu 90 Prozent niedrigeren Spreads als bei der Konkurrenz. Nun kommt außerdem der kommissionsfreie Handel mit Optionen hinzu. Damit bietet Freestoxx seinen Kunden ein unschlagbares Portfolio, das in Europa seinesgleichen sucht.

Der Markt für Neobroker ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Seit dem vergangenen Jahr bietet auch der renommierte Finanzdienstleister WH SelfInvest mit Freestoxx eine entsprechende Alternative zum klassischen Brokeragedienst an, die mit unschlagbaren Konditionen die Konkurrenz in den Schatten stellt. Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern handelt es sich bei Freestoxx nicht um einen sogenannten Market Maker, der einen Aufschlag auf den Marktspread vornimmt, wodurch der Kunde unter Umständen trotz kommissionsfreiem Handel draufzahlt. So bietet Freestoxx bis zu 90 Prozent niedrigere Spreads an als die Konkurrenz. Darüber hinaus ist der Handel mit US-Aktien bereits ab 0,00 US-Dollar möglich. Jetzt profitieren die Kunden von Freestoxx außerdem von einem neuen Angebot: Ab sofort ist der Handel mit den 150 meistgehandelten Optionen ebenfalls kommissionsfrei möglich.

„Das Angebot von Freestoxx war bereits vor der Einführung des kommissionsfreien Options-Handels eines der besten am Markt. Jetzt ist es praktischunschlagbar und bietet den Kunden noch mehr Möglichkeiten, sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen zu profitieren. Und die Gewinne bleiben dank der überaus geringen Kosten auch beim Kunden und werden nicht durch Kommissionen und Gebühren aufgefressen“, freut sich Dominic Schorle, Leiter der deutschen Niederlassung von WH SelfInvest in Frankfurt.

Über Freestoxx ist damit ab sofort der Handel aller US-Aktien ab einer Kommission von 0,00 US-Dollar und der kommissionsfreie Handel der 150 beliebtesten Optionen möglich. Lediglich die regulatorischen Gebühren fallen an. Sollte eine Option für eine bestimmte Aktie nicht verfügbar sein, kann der Kunde diese einfach per E-Mail anfragen. Darüber hinaus profitieren die Nutzer von Freestoxx von inkludierten Echtzeit-Daten von OPRA sowie von einer reduzierten Margin durch RegT-Margin-Anwendung.

Weitere Informationen zu Freestoxx stehen unter www.freestoxx.com/de-lu/ zur Verfügung. Interessierte Trader können Freestoxx außerdem am 17. und 18. März 2023 auf der Invest in Stuttgart persönlich an Stand 4C80 kennenlernen und sich über das unschlagbare Angebot informieren lassen.