Neues Fördermitglied für Zertifikate Forum Austria

Das Zertifikate Forum Austria (ZFA) freut sich über ein neues Fördermitglied: gettex exchange, ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG, München, unterstützt als Fördermitglied seit Jahresbeginn die Verbandsarbeit. Frank Weingarts, der Vorstandsvorsitzende des ZFA, begrüßt das neue Mitglied: "Wir freuen uns sehr und werten diesen Zuwachs als Anerkennung für die Entwicklung des österreichischen Zertifikatemarktes."

Lars Reichel, seit 2023 bei gettex exchange als Director Sales – Head of Issuer Relations tätig, über die Motivation, in Österreich stärker präsent zu sein: „Einige unserer Partner – Direktbanken, Online-Broker, Neo-Broker wie scalable, finanzen.net zero, flatex – sind auch in Österreich sehr aktiv oder kommen, wie etwa DADAT und easybank, direkt aus Österreich, weshalb wir unsere Aktivitäten dort verstärken wollen. Wir haben den Eindruck, dass es ein sehr lebendiger und innovativer Markt ist und wir sind fest überzeugt, dass gettex exchange für Trader interessante und kostengünstige Chancen bietet."



gettex exchange ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an. Von 8.00 bis 22.00 Uhr werden alle Gattungen gehandelt – in der Summe aktuell etwa 405.000 Finanzprodukte. gettex ist eine öffentlich-rechtliche Börse, die mit ihrem Regelwerk und der Handelsüberwachung für Preisqualität und Anlegerschutz sorgt – und damit für Fairness und Transparenz im Handel für alle Marktteilnehmer.