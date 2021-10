Raiffeisen Centrobank als bester Zertifikate-Anbieter bestätigt

Bei der jährlich stattfindenden Verleihung des Zertifikate Award Austria konnte sich die Raiffeisen Centrobank AG (RCB) mit ihren Serviceleistungen und Produkten gegen nationale und internationale Mitbewerber durchsetzen und sich als bester Zertifikate-Emittent Österreichs behaupten. Am 30. September fand die vom Zertifikate Forum Austria gemeinsam mit dem ZertifikateJournal ausgerichtete Veranstaltung erstmals vor Ort und parallel als Live Stream statt.



„Die Auszeichnungen sind eine beeindruckende Bestätigung unserer Arbeit und vor allem unseres Anspruches, die Erwartungen von Kunden und Beratern zu erfüllen“, stellt Heike Arbter, Mitglied des Vorstands der Raiffeisen Centrobank, fest. Philipp Arnold, Head of Structured Products Sales, nahm die Auszeichnung als Österreichs Nummer 1 Zertifikate-Anbieter mit großer Freude entgegen und ergänzt: „Eine herausragende Teamleistung, getragen von der Leidenschaft für das Produkt und der Überzeugung, dass Zertifikate Zusatznutzen stiften.“



Erfolgreich in vielen Produktkategorien: In sieben der neun Award-Kategorien konnte sich die RCB Top-Platzierungen sichern. Der Publikumspreis für den besten Emittenten im Bereich „Info & Service“ ging ebenfalls an die RCB. Daraus resultierte der unangefochtene Sieg in der Gesamtwertung. Weitere Details, alle Kategorien und Sieger finden Sie:



auf unserer Website: www.rcb.at/zertifikate/news/news-detail/news/zertifikateaward2021

direkt unter www.zertifikateaward.at



Wahl der Jury: Neben der RCB reichten neun weitere Emittenten ihre Produkte ein und ließen diese bewerten. Die 21-köpfige, hochkarätig besetzte Award-Jury war aus Asset-Managern, Retail-Bankern, Online-Brokern und Finanzjournalisten zusammengesetzt. Die Objektivität und Unabhängigkeit des Evaluierungs- und Abstimmungsprozesses wurden von EY Österreich geprüft und bestätigt.