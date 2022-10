RCB erneut zur besten Bank für Strukturierte Produkte in Zentral- und Osteuropa gekürt

Raiffeisen Centrobank (RCB) wurde vom renommierten Capital Finance International (CFI) Magazin erneut zur besten Bank für Strukturierte Produkte in Zentral- und Osteuropa gekürt. Der wiederholte Sieg in der Kategorie „Best Structured Products Bank CEE“ unterstreicht das Engagement der RCB in Österreich und der CEE-Region und würdigt die Anstrengungen der Bank, eine breite Palette an Themen, Technologien, Branchen und Trends mit innovativen Auszahlungsprofilen investierbar zu machen.



Darüber hinaus bestätigt diese Auszeichnung die führende Position der RCB in Produktqualität, Service und Transparenz im Bereich Strukturierte Produkte. Die breit gefächerten Möglichkeiten Renditechancen und Sicherheitsmechanismen zu kombinieren und das Angebot an maßgeschneiderten Lösungen für nachhaltige Investments wurden ebenfalls besonders hervorgehoben.

Die CFl-Jury hat die Fortschritte der Bank sowie den kontinuierlichen Ausbau ihrer Position in Kernmärkten wie Tschechien, der Slowakei, Ungarn sowie in der Balkanregion in den letzten fünf Jahren verfolgt und bestätigt die Auszeichnung der RCB in der Kategorie „Beste Bank für Strukturierte Produkte -CEE (2022)“ erneut.



„Dieser Preis belohnt unser andauerndes Engagement für spannende Anlageprodukte in den CEE-Märkten. Gerade in den aktuell herausfordernden Marktphasen spielen Zertifikate ihr Potenzial voll aus. Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg ist die exzellente Kooperation mit den Netzwerkbanken der Raiffeisen Bank International. Diese ermöglicht uns, Zertifikate immer mehr Anlegerinnen und Anlegern der CEE-Region näher zu bringen“, kommentiert Heike Arbter, Mitglied des Vorstands der RCB, die Verleihung.