RCB Zertifikate und Equity Trading kommen zur RBI

Mit 1. Dezember 2022 wurden das Zertifikategeschäft und der Bereich Aktienhandel der ehemaligen Raiffeisen Centrobank (RCB) in den Bereich Markets& Investment Banking der Raiffeisen Bank International AG (RBI) integriert. Harald Kröger, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der RCB, und Heike Arbter, ehemaliges Vorstandsmitglied der RCB, treten dabei in die RBI ein bzw. kehren in die RBI zurück.



Kröger wird weiterhin als Leiter des Group Investment Banking tätig sein, Arbter wird den neu geschaffenen Bereich „Certificates & Equity Trading“leiten.„Die Raiffeisen Centrobankist seit mehr als 20 Jahren ein führender Anbieter von strukturierten Produkten und ein renommierter Player im Bereich Aktienhandel und Market Making. Mit der Integration in unsere Muttergesellschaft können wir nun ein neues Kapitel auf unserem erfolgreichen Weg aufschlagen“, sagt Heike Arbter, Head of Certificates & Equity Tradingder RBI.„Durch die Integration des Zertifikategeschäfts in die RBI AG erhält das Team direkten Zugriff auf die geballte Kapitalmarktexpertise des Konzerns und verkürzt die Abstimmungswege. Auch die Zusammenarbeit sowieder Austausch von Know-how und Expertise mit den Teams, die für andere Anlageprodukte zuständig sind, werdenhelfen, noch besser und schneller auf die Bedürfnisse unserer Kund:inneneinzugehen.

Dieser Schritt unterstützt voll und ganz die Strategie und die Ziele der RBI im Bereich Markets & Investment Banking, die 'Go-to Capital Markets Bank in Österreich und CEE' zu werden, einschließlich der Verpflichtung, unsere Kunden mit nachhaltigen Finanzprodukten zu unterstützen. All diese Synergien werden dazu beitragen, unsere wettbewerbsfähige und führende Position am Markt zu stärken“, erklärtLukasz Januszewski, RBI-Vorstand für Markets & Investment Banking.„Als Raiffeisen Certificates & Equity Trading bieten wir weiterhin die gesamte Palette an strukturierten Produkten an der Wiener Börse an. Selbstverständlich wirdunser Market Making Team seineBemühungen zur Unterstützung und Gestaltung des österreichischen Kapitalmarktes fortsetzen, insbesondere mit der Bereitstellung von Liquidität für jene Werte, die nicht im ATX-Segment enthalten sind. Unser klarer Anspruch bleibt es, für unsere Kund:inneneinen Mehrwert zu schaffen. Unsere umfangreiche Kapitalmarkterfahrung und Expertise sindgerade in diesenvolatilen Zeitenbesonders wertvoll.

Das Marktumfeld für Zertifikate schätzen wir als sehr günstig ein. Für Anleger:innen, die sich für Anlagezertifikate entscheiden, gibt es Besonderheitenwie Kapitalschutz oder Teilschutz. Für 2023 erwarten wir eine weiterhin hohe Inflation und volatile Märkte. Daher können Zertifikate eine sehr attraktive Anlagealternative sein“, fügt Arbter hinzu.Die RCB bleibt als juristische Person mit ihren aktuellen Legal Entity Identifiers bestehen. Die verbleibende Einheit konzentriert sich auf digitale Retailbanking-Aktivitäten und wird aufgrund der neuen Geschäftsbereichein Raiffeisen Digital Bank AG (RDB) umbenannt. Alexey Kapustin, ehemaliges Mitglied des RCB-Vorstands, wird die Raiffeisen Digital Bank leiten.