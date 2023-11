Technologiewerte führen in der Gunst der Anleger

Ein eindeutiges Bild ergibt die „Trend des Monats“-Umfrage im Oktober: Die Anleger favorisieren jene Branchen, die in den vergangenen Monaten Kursgewinne verbuchen konnten und auch für die Zukunft gut positioniert zu sein scheinen: 49 Prozent der Anleger, die sich an der Umfrage beteiligten, meinen, dass Unternehmen, die in den Sektoren Künstliche Intelligenz, Halbleiter und Industrie 4.0 tätig sind, zu bevorzugen sind.



Zertifikate Forum Austria



Mit 27 Prozent ist die Zahl jener, die erneuerbare Energien, Abfall- und Wasserwirtschaft als zukünftige Wachstumswerte sehen, deutlich geringer. Eine kleinere Gruppe (16 Prozent) sieht Chancen bei Elektromobilität und Wasserstoff, und lediglich 8 Prozent setzen auf Kryptowerte.



„Die Anleger sind realitätsbewusster geworden und sehen die Hürden, die sich bei der Umsetzung von Energieeffizienz und Klimaschutz im Detail ergeben“, meint Frank Weingarts, Vorstandsvorsitzender des Zertifikate Forum Austria. Er führt weiter aus: „Vor 12 Monaten hätten diese Sektoren das Ranking noch angeführt. Es scheint, als wäre der Fokus um Nachhaltigkeit und Clean Energy an den Börsen in den Hintergrund gerückt, während Technologiewerte und ihr Potenzial wieder mehr in das Rampenlicht der Investoren rücken. “