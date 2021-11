Online-Broker ActivTrades erweitert Produktpalette um Krypto-CFDs

ActivTrades, ein führender und global mehrfach ausgezeichneter Online-Broker freut sich, die Aufnahme zusätzlicher weltweit beliebter Kryptowährungen in sein Angebot bekannt zu geben.



Mit diesem Schritt reagieren wir auf die Nachfrage unserer Kunden nach dieser an Beliebtheit zunehmenden und schnell wachsenden Anlageklasse, die inzwischen eine Gesamtkapitalisierung von mehr als 2 Billionen US-Dollar aufweist.



Die neue Produktlinie wird neun der weltweit gefragtesten Kryptowährungen umfassen.



Bitcoin, Ethereum und Litecoin sowie weitere 6 populäre Kryptowährungen werden als CFDs über die firmeneigene ActivTrader-Plattform sowie über MetaTrader 5 mit einem Hebel von 1:10 handelbar sein.



Die Erlöse aus jedem Trade werden automatisch in die Basiswährung des Kontos umgerechnet und stehen sofort für weitere Handelsaktivitäten oder Abhebungen zur Verfügung.



"Unsere Krypto-CFDs sind eine interessante Möglichkeit, um mit einer der aufregendsten Asset-Klassen der Gegenwart zu handeln", so ActivTrades Head of Sales Alessio Falanga. "Das provisionsfreie Angebot und die wettbewerbsfähigen Spreads machen es zu einem attraktiven Angebot für jeden dynamischen Trader".



Krypto-CFDs sind für alle Kunden von ActivTrades Corp, der Tochtergesellschaft des Unternehmens auf den Bahamas sowie für professionelle Kunden der in Großbritannien ansässigen ActivTrades Plc verfügbar.