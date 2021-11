Vereinigte Nationen prämieren Swisscanto Equity Fund Sustainable Global Climate

„Die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) fördert den Handel zwischen Ländern mit einem unterschiedlichen Entwicklungsstand mit einem hehren Ziel: Wohlstand für alle. Damit der internationale Handel im Einklang mit den 17 Nachhaltigen Entwicklungszielen der UN steht, treffen sich Vertreter von Politik, Wissenschaft und Finanzmarktakteuren regelmäßig – diesmal in Genf zum 7. Bei der diesjährigen Ausgabe ebenfalls im Fokus: Investmentfonds.



Dafür wurden eigens die UNCTAD Sustainable Fund Awards ins Leben gerufen und erstmals verliehen. Von der Fachjury wurden besonders positive Beispiele prämiert, darunter der Swisscanto Equity Fund Sustainable Global Climate. Die Gewinner haben alle eins gemeinsam: sie verkörpern die höchsten Standards des nachhaltigen Investierens und sind erfolgreicher als die entsprechenden Vergleichsindizes. Wie findet man solche Nadeln im Heuhaufen? Eine erste Sondierung des Fondsmarkts übernahm die Firma ConserInvest aus Genf.



In die engere Auswahl gelangten 30 Fonds, die wiederum 30 internationalen Fachleuten zur Siegerkür überstellt wurden. Diese Jury zeichnete den Swisscanto Equity Fund Sustainable Global Climate als einen von sechs Gewinnern aus. Insgesamt gibt es vier gemeinsame Gewinner in der Kategorie Global Sustainable Fund und zwei gemeinsame Gewinner in der Kategorie Emerging Market Sustainable Fund.



Der prämierte Swisscanto Equity Fund Sustainable Global Climate investiert (ISIN: LU0275317336) weltweit in Aktien von Unternehmen, die einen Beitrag zur Vermeidung von Treibhausgase leisten. Dabei geht es insbesondere um die Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom Verbrauch fossiler Energieträger. Mit diesem Ansatz trägt der Fonds direkt zu kohlenstoffarmen Renditen bei und unterstützt eine notwendige Transformation – und das bereits seit 2007. Seit der Auflage wird der Fonds bis heute von Gerhard Wagner gemanagt.



Der Fonds passt mustergültig in die langfristige Anlagestrategie von Swisscanto Invest. Denn seit 1998 setzt man konsequent auf Renditen mit sozialem und ökologischem Nutzen. Dafür wird gezielt in Unternehmen investiert, die mit ihrem nachhaltigen Geschäftsmodell einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung mindestens eines der 17 Nachhaltigen Entwicklungszielen der UN leisten. Zudem entschied sich Swisscanto Invest im vergangenen Jahr für die Begrenzung des Anstiegs der globalen Durchschnittstemperatur auf unter zwei Grad einzusetzen. Seither wird für jedes Mandat und jeden aktiv verwalteten Fonds ein kontinuierlicher CO2-Absenkungspfad von mindestens vier Prozent jährlich verfolgt.“