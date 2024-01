Analysten: Moderna-Aktie hat Kurspotenzial von bis zu über 100 Prozent

Der Kurs der Moderna-Aktie steigt wieder, der langwierige Abwärtstrend des Corona-Impfstoffherstellers scheint gestoppt. Das liegt an einer sich immer vielversprechender entwickelnden Produktpipeline und an ermutigenden Analysteneinschätzungen.

40 Prozent hat die Moderna-Aktie 2023 verloren, 30 Prozent 2022. Auf den furiosen Anstieg im Zuge der erfolgreichen Corona-Impfstoff-Entwicklung folgte der Crash, nachdem die Pandemie durch eben jenes Vakzin erfolgreich bekämpft worden war. Gleiches gilt für den deutschen Wettbewerber Biontech. Die Nachfrage nach Impfstoffen gegen das Corona-Virus hat stark nachgelassen, weil der Erreger bis dato seinen Schrecken verloren hat. Die zuvor in absurde Höhen getriebenen Papiere der Impfstoff-Hersteller sind so wieder auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet.

Doch zu Beginn des neuen Jahres bahnt sich eine Kehrtwende an. Der über zwei Jahre andauernde Abwärtstrend scheint gestoppt. Sowohl die Aktie von Moderna als auch die von Biontech legten unter der Woche deutlich zu. Die Papiere des US-Konzerns kletterten am Dienstag um mehr als 13 Prozent auf 112,50 US-Dollar, zum Wochenschluss notierten die Titel bei 108,60 US-Dollar. Grund für den Kursaufschwung waren Aussagen von Moderna-CEO Stephane Bancel, in die er großen Optimismus mit Blick auf die Produktpipiline des Konzerns legte. „Wir bereiten uns auf die mögliche Markteinführung unseres in der Entwicklung befindlichen RSV-Impfstoffs für Erwachsene im Jahr 2024 vor, der voraussichtlich unsere finanzielle Position weiter stärken und das kommerzielle Potenzial unserer mRNA-Plattform weiter demonstrieren wird“, schrieb Bancel in einem Brief an die Aktionäre.

RSV steht für das Respiratorische Synzytial-Virus, das Atemwegserkrankungen verursacht und bei Kleinkindern und Säuglingen zu den häufigsten Erkrankungen zählt. Ein Erfolg würde Moderna wohl Milliardenumsätze bescheren. Die Markteinführung ist bereits für dieses Jahr geplant. Hinzu kommt möglicherweise ein Kombinationsimpfstoff gegen Grippe und Covid 2025. Auch ein solcher besäße bei einem Erfolg gewaltiges Umsatzpotenzial. Und so rechnet Bancel auch damit, „dass Moderna 2025 ein Umsatzwachstum verzeichnen wird“. 2026 dann soll nach Bancels Aussagen die Gewinnschwelle erreicht werden, da die Einnahmen stiegen und gleichzeitig die Kosten für Forschung und Entwicklung für die Produkte im späten Stadium zurückgingen.

Die Ankündigungen von Bancel könnten längerfristig Bewegung in den Kurs der Moderna-Aktie bringen und womöglich auch die Biontech-Aktie wieder mehr in den Fokus der Anleger rücken. Die angepeilten Zeiträume für die Einführung der neuen Vakzine zeigen schließlich an, wie schnell es wohl weiterhin und über Covid hinaus möglich ist, Impfstoffe auf mRNA-Basis herzustellen. Werden die Pläne erfolgreich in die Tat umgesetzt, dürfte zudem das Vertrauen der Investoren in die mRNA-Technologie noch einmal gesteigert werden. Der Wachstumsfantasie wären dann kaum noch Grenzen gesetzt. Weitere Impfstoffe könnten auf Basis der durch Corona erstmals eingesetzten Vakzin-Herstellung entwickelt werden, beispielsweise gegen Malaria. Moderna gehört mit Biontech weiter zu den Vorreitern in Bezug auf die mRNA-Technologie und die Corona-Impfstoffe haben gewaltige Menge Cash in die Kassen der Unternehmen gespült, die nun für die teure Forschung eingesetzt werden können.

Und sowohl Moderna als auch Biontech verdienen nach wie vor Geld mit den Covid-Impfungen, die gerade für Menschen höheren Alters wohl auch in Zukunft immer wieder zur Auffrischung empfohlen werden, ähnlich wie die Grippe-Impfung. Moderna hat zudem seinen Marktanteil in Bezug auf die Covid-Impfungen in den USA von 37 Prozent 2022 auf 48 Prozent 2023 ausgebaut.

Die Analysten sind mit Blick auf die Moderna-Aktie im Schnitt optimistisch gestimmt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 134 US-Dollar. Acht Experten raten zum Kauf, sechs würden die Aktie halten, nur zwei verkaufen. Oppenheimer-Analyst Hartai Singh setzt sein Kursziel bei 142 US-Dollar und stufte sein Votum erst vor kurzem von „Hold“ auf „Buy“ hoch. Wie CEO Bancel, rechnet auch Singh damit, dass Moderna es schafft, bald schon Umsatzwachstum zu generieren, allerdings mit 2026 ein Jahr später als es der Moderna-Chef ankündigte. Als Grund nennt Singh fünf neue Produkte, die bis dahin auf den Markt kommen sollten, sowie die Aussicht auf sich wieder verbessernde Verkäufe des Covid-Impfstoffes 2025, da die Infektionen durch die Omikronvariante JN.1 wieder anziehen würden. Heraus sticht vor allem die Einschätzung von Leah Rush Cann, Analystin bei Brookline Capital Markets, die ihr Kursziel bei 310 US-Dollar setzt, was ausgehend vom aktuellen Kurs einem Plus von über 180 Prozent entspräche.

Entscheidend dürfte nun die Einführung des RSV-Impfstoffes in diesem Jahr werden. Bei einem Erfolg könnte die nun eingeleitete Trendwende im Aktienkurs das Fundament für eine Rally bieten, kürzlich schaffte die Aktie auch den charttechnisch bedeutenden Sprung über die 200-Tage-Linie. Bei einem Misserfolg droht ein deutlicher Kursrutsch und im schlechtesten Fall die Fortsetzung des zuvor quälend langen Abwärtstrends.

OG

