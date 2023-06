Hype um KI: 5 Tipps für Anleger

KI-Aktien erleben aktuell einen Höhenflug an den Börsen. Ihr Wert steigt rasant, seitdem das Chatbot-Tool ChatGPT das Thema künstliche Intelligenz (KI) für Anleger anschaulich gemacht hat und einen regelrechten Boom ausgelöste. In aller Munde ist aktuell der Chiphersteller Nvidia, dessen Börsenwert zwischenzeitlich auf mehr als eine Billion Dollar stieg. Zu den Käufern von Nvidia-Aktien gehören viele Anleger, die den Trend an den Börsen nicht verpassen wollen. Gleichzeitig geht die Sorge um, dass KI ein Hype sein könnte und die Blase platzt.



Von Roman Przibylla, Head Public Distribution und Mitglied der Geschäftsleitung bei CAT Financial Products



Auch wenn es bereits eine Reihe von Unternehmen gibt, die künstliche Intelligenz nutzen, steht das Thema KI noch ganz am Anfang – mit einem enormen Entwicklungspotential: Laut einer Analyse von Bloomberg Intelligence wird das Bruttoinlandprodukt im Jahr 2030 infolge der beschleunigten Entwicklung und des Wachstums von KI um bis zu 14% höher sein. Der Start von ChatGPT hat das Thema nun in die breite Öffentlichkeit gebracht und Unternehmen damit unter Zugzwang. Denn nun hat der Wettlauf begonnen, KI auch selbst einzusetzen. Unternehmen können zum Beispiel durch verbesserten datengetriebenen Vertrieb höhere Umsätze erzielen oder auch die eigene Produktivität erhöhen und Kosten sparen, um so die Marge zu erhöhen. Das steigert den Gewinn und erzeugt Wachstum. All das sollte sich auch positiv im Aktienkurs widerspiegeln, was am Ende investierten Anlegern nützt und viele Chancen bietet. Doch was gilt es zu beachten, wo lauern die Risiken und mit welcher Strategie fährt man als Anleger gut?



1. In Unternehmen investieren, die vom Aubau von KI profitieren. Die Gewinner sind momentan die Unternehmen, die wie Nvidia die Infrastruktur für den Einsatz von KI anbieten. Viele Anwendungen, die auf der Technologie von KI aufgebaut werden, brauchen beispielsweise im Hintergrund eine enorme Erhöhung der Rechen- und Speicherleistung. So fliessen die meisten Investments derzeit in Bereiche wie Cloud, Rechenkapazität oder Chips.

2. Auf Unternehmen fokussieren, deren Effizienz und Margen aufgrund von KI in Zukunft steigern werden. Denn auch im Cyber-Security-Sektor, im Softwarebereich oder in der Medizintechnik gibt es spannende Firmen, die KI einsetzen, wie zum Beispiel Intuitive Surgical, Palo Alto Networks, Hubspot, Palantir oder Samsara.



3. Anleger können direkt in diese Profiteure investieren oder sich breiter aufstellen und auf eine Vielzahl von KI-Aktien setzen. Zu empfehlen ist dabei ein aktiv gemanagtes Instrument, da die statischen der Dynamik womöglich nicht standhalten. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Finanzinstrumenten zu diesem Thema, mit denen einfach und diversifizierter in KI investiert werden kann. Bei einem Zukunftstrend wie KI, der sich so rasant entwickelt, sollte ein Portfolio jedoch in jedem Fall aktiv verwaltet und immer wieder an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.



4. Für Privatanleger ist es oftmals schwierig, bei einem komplexen und dynamischen Thema wie KI eine eigene Auswahl an Einzelwerten zu treffen. Themen-Zertifikate, Fonds oder ETFs können hier eine Alternative sein, die einen Index oder ein Portfolio abbilden. Dabei sollte sich die Anlagelösung auf 15 bis maximal 20 Aktien konzentrieren, die wirklich von diesem Trend profitieren können.



5. KI-Titelselektion als Beimischung zum Portfolio wählen. So macht KI als Investment auch langfristig Sinn und Risiken können frühzeitig identifiziert werden.