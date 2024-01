Bitcoin Halving voraus

In diesem Jahr ist es wieder so weit, das nächste Bitcoin Halving steht an. Mittlerweile ist es dann schon das vierte im Lebenszyklus des Bitcoins. Was das bedeutet.

Eine Analyse von Vontobel



Warum gibt es das Bitcoin Halving?



Bitcoin setzt auf das sogenannte Proof of Work Konsensverfahren, hierbei wird das Netzwerk abgesichert durch die Bereitstellung von Rechenkapazitäten. Ein neuer Block wird rund alle zehn Minuten auf der Chain erzeugt. In den Blocks werden die Transaktionen gesammelt und validiert. Jeder Block erhält auch Informationen aus dem vorherigen Block, hierdurch wird eine Kette geschaffen, welche im Nachgang nicht verändert oder manipuliert werden könnte.



Hierbei kommen die sogenannten Miner ins Spiel, welche ihre Rechenleistung und Hardware zur Verfügung stellen, um einen neuen Block zu finden. Die Miner versuchen durch milliardenfache Ausführung von Rechenoperationen, ein kryptographisches Rätsel zu lösen. Mit mehr Teilnehmern und mehr Rechenleistung steigt auch die Mining Schwierigkeit, diese wird auch als Hashpower bezeichnet. Durch ein Peer-to-Peer Netzwerk sind die Miner weltweit verbunden, weswegen die Bitcoin Blockchain auch als Dezentrales Netzwerk bezeichnet wird. Nur ein Miner kann als erstes das Rätsel lösen, sobald dies geschehen ist, schickt er die Lösung an das gesamte Netzwerk und die anderen Nodes überprüfen die Lösung auf Ihre Richtigkeit und nehmen den Block dann in die Chain mit auf.



Der Miner welcher den Transaktionsblock erfolgreich gelöst hat erhält die Belohnung. Dieser Reward liegt aktuell noch bei 6,25 BTC pro validierten Block. Nach dem Halving wird sich die Belohnung dann auf 3,125 BTC halbieren. Lediglich durch diese Rewards kommen neue Bitcoins in den Umlauf.



Für das Mining wird eine immense Menge an Strom verbraucht, für diesen hohen Energieverbrauch wird das Proof of Work Verfahren auch immer wieder stark kritisiert. Weswegen auch viele Kryptowährungen, auf das sogenannte Proof of Stake Verfahren als Konsensmechanismus umgestiegen sind.

In welchem Abstand findet das Halving statt?



Das Jahr des Halvings ist nicht im Whitepaper/Code des Bitcoins festgeschrieben, hierbei ist lediglich festgelegt, dass das Halving alle 210.000 Blöcke vorkommt. Jedoch wird aktuell davon ausgegangen, dass ein neuer Block weiterhin im Durchschnitt alle zehn Minuten erstellt wird. Aktuell sind rund 19,5 Millionen Bitcoin bereits im Umlauf. Der Bitcoin ist deflationär geprägt, dies bedeutet das nach und nach immer weniger Bitcoins in Umlauf kommen. Die Menge ist auf rund 21 Millionen Stück begrenzt.



Durch die Höhe des Rewards, welcher beim nächsten Halving verringert wird, wird somit festgelegt wie viel neue Bitcoins in Umlauf kommen. Zu Beginn gab es noch 50 Bitcoins pro Block als Belohnung. Durch das Halving wird dieser Reward immer weiter verringert. Mit dem 33. Bitcoin Halving wird sich diese Belohnung so weit verringert haben, dass es keine neuen Bitcoins mehr geben wird, dies wird aber voraussichtlich erst im Jahr 2140 geschehen.

Das Halving im Jahr 2024



Am 23. April 2024 wird das nächste Halving erwartet und die Belohnung wird auf 3,125 BTC sinken. Dadurch sinkt die Menge an Bitcoins die neu in den Umlauf kommen weiter. Das wird dann auch der 840.000 Block auf der Bitcoin Blockchain sein. Trotz dessen, dass sich dieser Zyklus in regelmäßigen Abständen wiederholt, kann nicht abgeleitet werden, wie sich der Kurs des Bitcoins bei diesem Ereignis verändern wird. Das letzte Halving war im Jahr 2020 hier wurde der Reward von 12,5 auf 6,25 Bitcoin gesenkt.