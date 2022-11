Mögliche Auswirkungen der Midterm-Wahlen im US-Kongress für Anleger

Am 8. November finden in den USA die Midterm-Wahlen statt. Die Mehrheitsverhältnisse sind knapp. Ein Blick auf die Szenarien für die Wirtschaft und in der Konsequenz für Anlegerinnen und Anleger.



Eine Einschätzung der beiden Global Market Strategists bei J.P. Morgan Asset Management, Hugh Gimber und Meera Pandit



Der Senat ist gegenwärtig in zwei gleiche Hälften gespalten, so dass die Vizepräsidentin Kamala Harris bei Angelegenheiten, die mit einfacher Mehrheit beschlossen werden können, die entscheidende Stimme abgibt. In den bevorstehenden Midterm-Wahlen stehen 35 Sitze im Senat zur Wahl, von denen 21 gegenwärtig von Republikanern besetzt sind und 14 von Demokraten. Wenn die Republikaner ihre bisherigen Sitze halten können, müssen sie nur einen weiteren gewinnen, um die Kontrolle im Senat zu übernehmen. Die Machtverhältnisse sind aber zu ausgewogen, um eine Prognose abgeben zu können.



Im Repräsentantenhaus stehen alle 435 Sitze zur Wahl, und die Demokraten haben gegenwärtig eine Mehrheit von vier Sitzen. Üblicherweise kommt es in den Jahren mit Midterm-Wahlen zu großen Umschwüngen. Die Partei des amtierenden Präsidenten hat seit dem Zweiten Weltkrieg bei 17 von 19 Midterm-Wahlen im Repräsentantenhaus verloren, und bei 13 von 19 Wahlen im Senat. Im Durchschnitt belief sich der Verlust auf knapp 27 Sitze im Repräsentantenhaus und drei bis vier Sitze im Senat. Dieses historische Muster, verstärkt durch die Neuaufteilung und Wahlkreisüberarbeitung nach der Volkszählung 2020 sollte die Republikaner begünstigen.



Zusätzlich sind die Midterm-Wahlen häufig eine Abstimmung über die neue Regierung und die Wirtschaftslage. Die Zustimmungsrate des Präsidenten sind kürzlich gestiegen, liegt aber immer noch in der Nähe ihres Tiefs, zum Teil aufgrund der höchsten Inflation seit 40 Jahren, unter der die Verbraucher leiden.



Politik: Was ist vor und nach den Midterm-Wahlen auf administrativer Ebene zu erwarten?



Politische Entscheidungen sorgen für Schlagzeilen, letztlich sind es aber administrative Maßnahmen, die Konsequenzen für die Wirtschaft und die Märkte haben. Die Regierung konnte 2021 zwei wichtige politische Erfolge verbuchen: ein 1,9 Billionen USD schweres Covid-Konjunkturpaket und ein 1,2 Billionen USD umfassendes parteiübergreifendes Infrastrukturpaket. Das erste Halbjahr 2022 verlief zwar ruhig, in diesem Sommer wurden aber mehrere wichtige legislative und exekutive Maßnahmen verabschiedet.



Die erste war der von beiden Parteien getragene CHIPS and Science Act, der ein Volumen von 280 Milliarden USD regelt, wovon 52 Milliarden USD auf Halbleiter und die Finanzierung von Forschung und Entwicklung in Wissenschaft und Technologie entfallen. Das zweite war der Inflation Reduction Act (IRA), der als Paket Ausgaben für den Klimaschutz, eine Reform der Preisgestaltung für verschreibungspflichtige Medikamente und eine Steuerreform in sich vereint.



Die dritte Maßnahme ist die Verlängerung des Tilgungsaufschubs für Studiendarlehen vom 31. August 2022 auf den 31. Dezember 2022 und der Verzicht auf die Tilgung von bis zu 10.000 USD (bis zu 20.000 USD für Empfänger von "Pell Grants"-Zuschüssen) bei Studiendarlehen für Personen, die weniger als 125.000 USD im Jahr verdienen.



Wenn die Midterms jedoch so verlaufen, wie es die Geschichte gezeigt hat, und es zu einer Form der geteilten Regierung kommt, wird es in den nächsten zwei Jahren der Amtszeit wahrscheinlich zu einem politischen Patt kommen. Republikaner und Demokraten haben bereits Kompromisse in den Bereichen Infrastruktur, Halbleiter und Technologie sowie Verteidigungsausgaben geschlossen, als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine. Es gibt nur noch wenige Bereiche, in denen eine parteiübergreifende Zusammenarbeit möglich scheint, und es könnte sogar zu Haushaltsblockaden kommen, die eine Stilllegung der Administration nach sich ziehen. Obwohl sich beide Parteien während der letzten Rezession auf fiskalische Hilfspakete geeinigt haben, ist es unwahrscheinlich, dass eine geteilte Regierung fiskalische Unterstützung leisten würde, wenn die USA nach den Midterm-Wahlen in eine Rezession rutschen sollte, insbesondere die Rezession mild ausfällt.



Auf wirtschaftlicher Ebene sollten eine Kürzung der Ausgaben und damit eine geringere Kreditaufnahme zu niedrigeren Defiziten führen, was positiv für den Bundeshaushalt wäre, aber die Bremswirkung der fiskalischen Faktoren verlängern und das Wirtschaftswachstum verlangsamen würde.



Auswirkungen auf die Anlagestrategie



An den Märkten verzeichnen wir in Wahljahren aufgrund der erhöhten Unwägbarkeiten häufig niedrigere Renditen und erhöhte Volatilität. Die Aussagekraft von Durchschnittswerten ist jedoch begrenzt, weil sich Finanzkrisen, Technologieblasen, Pandemien und geopolitische Krisen nicht nach dem Wahlkalender richten und bei vergangenen Präsidentschafts- oder Zwischenwahljahren die Märkte gestört haben.



Einige Anleger wollen das Ende der mit den Wahlen verbundenen Unwägbarkeiten passiv abwarten. Sie riskieren jedoch, den anschließenden Aufschwung zu verpassen. Die beiden letzten Präsidentschaftswahlen 2016 und 2020 liefern gute Beispiele dafür. In den frühen Stunden des 9. November 2016 stürzten Futures parallel zum Eintreffen der Wahlergebnisse ab. Am Ende der regulären Handelssitzung des Tages, als die Ergebnisse feststanden, schlossen die Märkte jedoch um 1,1 % im Plus. In der Woche der Präsidentschaftswahlen 2020 legten die Märkte um 7,3 % zu, obwohl noch kein offizielles Ergebnis vorlag.



Obwohl die Renditen im vierten Quartal nach MidtermWahlen in der Regel stark ausfallen, gab es in jüngster Zeit zwei bemerkenswerte Ausnahmen: 2018 und 1994. Die US-Notebnank Federal Reserve (Fed) straffte die Geldpolitik in diesen beiden Zeiträumen, schwenkte aber kurz darauf um – was der entscheidende Punkt war. Nach dem Dezember 2018 legte die Fed bei den Zinserhöhungen eine Pause ein und senkte die Zinsen 2019 dreimal. Im Februar 1995 beendete sie ihren Zinserhöhungszyklus. In beiden Fällen erholten sich die Märkte anschließend. Obwohl eine Umkehr oder Pause der Fed gegenwärtig in weiter Ferne zu liegen scheint, befinden wir uns inzwischen wahrscheinlich näher am Ende des Erhöhungszyklus der Fed als an seinem Anfang.



Kurz gesagt: Beim Blick auf die Markttreiber liefert die Fed das Signal und die Midterm-Wahlen verschleiern die Sicht.