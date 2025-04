WEIMER MEDIA GROUP: Christiane Goetz-Weimer wird alleinige Geschäftsführerin

Teilen

Designierter Staatsminister für Kultur und Medien Wolfram Weimer wechselt in die Politik und verlässt mit sofortiger Wirkung die Verlagsgruppe. Verlegerin Christiane Goetz-Weimer setzt den Qualitätskurs des Hauses fort.

Auch die Chefredakteurs-Tätigkeit für The European gibt er auf. Die Verlagsgruppe wird künftig von Christiane Goetz-Weimer als alleiniger Geschäftsführerin geleitet. Die WEIMER MEDIA GROUP wurde 2012 vom Verlegerehepaar Weimer gemeinsam gegründet und in den vergangenen 13 Jahren gemeinschaftlich geführt.

Der Verlag hat sich auf anspruchsvollen Qualitätsjournalismus spezialisiert. In der Gruppe erscheinen unter anderem das Debattenmagazin The European, Deutschlands größtes Mittelstandsmagazin Markt und Mittelstand, das wichtigste Magazin der jungen Wirtschaft Business Punk und die BÖRSE am Sonntag. Die Verlagsgruppe betreibt zahlreiche Internetportale und verfügt zugleich über eine eigene Buch-Edition (CH. GOETZ-VERLAG) sowie eine große Adress-Datenbank für E-Mail-Kommunikation in Deutschland. Die WEIMER MEDIA GROUP ist außerdem Gastgeber großer Konferenzen wie dem Ludwig-Erhard-Gipfel | Tegernsee Summit, dem Frankfurt Finance Festival sowie der Marken Gala.

Christiane Goetz-Weimer ist seit 30 Jahren als Verlegerin aktiv. Sie startete ihre Karriere als Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und gehörte zur Gründungsredaktion der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Sie war schon Start-up-Gründerin als dies noch gar nicht so hieß: Im Jahr 1995 gründete sie die Marktforschungs- und Rankingagentur Campo-Data, zu deren Kunden die Handelsblatt Media Group, Hubert Burda Media, der Springer-Verlag sowie die FAZ zählten. 2001 gründete sie den CH. GOETZ VERLAG, der sich heute auf Sachbücher aus Wirtschaft und Politik, sowie belletristische Sammelbände und Biografien konzentriert. Sowohl Campo-Data als auch der CH. GOETZ VERLAG wurden Keimzellen der 2012 gegründeten WEIMER MEDIA GROUP, die Christiane Goetz-Weimer seither mit ihrem Ehemann Wolfram Weimer gemeinsam führte. Die Verlegerin verantwortet insbesondere den außergewöhnlichen Erfolg des Ludwig-Erhard-Gipfels, der alljährlich am Tegernsee die Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Medien versammelt, in diesem Jahr vom 7. bis 9. Mai.

Die Verlegerin erklärte auf einer Betriebsversammlung: „Wir setzen auch in Zukunft unverändert auf Qualitätsjournalismus. Die WEIMER MEDIA GROUP ist ein Netzwerk für Entscheider. Ich freue mich, gemeinsam mit meinem Top-Team unseren erfolgreichen Kurs soliden Wachstums fortzusetzen.“