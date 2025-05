Teilen

Mit 8,552 Millionen verkauften Würsten in 2024 übertrifft der Verkaufsschlager die Fahrzeugproduktion der Kernmarke um mehr als 3 Millionen Einheiten.

Die seit 1973 produzierte "Currybockwurst" mit der offiziellen Teilenummer 199 398 500 A entwickelt sich damit vom Kantinen-Klassiker zum ernstzunehmenden Umsatzträger in Zeiten schwächelnder Fahrzeugabsätze.

Die Märkte reagieren auf ungewöhnliche Diversifikationsstrategien: Volkswagen treibt die Expansion seines meistverkauften Produkts voran – und das ist kein Fahrzeug. Mit 8,552 Millionen abgesetzten Einheiten im Jahr 2024 übertrifft die VW-Currywurst die Fahrzeugproduktion der Kernmarke (5,2 Millionen) deutlich. Der Konzern setzt nun auf weiteres Wachstum durch den Eintritt in den Fertiggerichtemarkt.

Strategische Marktexpansion durch Retail-Offensive

Ab Mitte Juni 2025 wird das Kultprodukt erstmals als Mikrowellen-Fertiggericht in den Einzelhandel gebracht. Die Markteinführung erfolgt zunächst regional begrenzt in ausgewählten Edeka- und Netto-Filialen in Nord- und Ostdeutschland. Dietmar Schulz, Leiter der Volkswagen-Fleischerei, zeigt sich siegessicher: "Ich bin überzeugt, dass wir uns sehr schnell über Norddeutschland hinaus entwickeln werden."

Die Produktdiversifikation folgt einem klaren Trend: Während der Autoabsatz des Konzerns zuletzt schwächelte, konnte die Wurst kontinuierlich zulegen. Die Ausweitung der Vertriebskanäle verspricht zusätzliches Wachstumspotenzial in einem Markt, der bereits von etablierten Anbietern wie Meica besetzt ist.