Zertifikate > ZERTIFIKATE AWARD AUSTRIA 2025

Raiffeisen Gesamtsieger beim Zertifikate Award

Bei der diesjährigen Verleihung des 19. Zertifikate-Awards errang - wie in all den Vorjahren - Raiffeisen Zertifikate den Gesamtsieg der Jury. Auch der Publikumspreis ging aufgrund der Voting-Ergebnisse an Raiffeisen Zertifikate.