IG Europe GmbH: Neue Krypto-Turbozertifikate sind wochentags rund um die Uhr handelbar

Der führende Multi-Asset Broker 1 IG Europe erweitert seine Produktpalette um Turbo-Zertifikate auf die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum. Diese Produkte sind rund um die Uhr handelbar 2 und damit die ersten Instrumente ihrer Art auf dem deutschen Markt. Seit dem 29. April sind die neuen Turbo-Zertifikate auf der Börse „Spectrum“ gelistet.



Nun können IG-Kunden über Turbo-Zertifikate auch in Kryptowährungen investieren und gleichzeitig die Vorteile eines börsengehandelten Produkts nutzen. Dazu gehören die Ausführung an einem regulierten Handelsplatz und volle Preistransparenz, sodass die Risiken in vollem Umfang überblickt werden können. Durch die Produkteinführung wird das bestehende Angebot an Turbo-Zertifikaten, welches bereits die Anlageklassen Aktien, Indizes und Rohstoffe umfasst, erweitert. Die neuen Zertifikate sind für den 24-Stunden-Handel verfügbar und für Kunden in Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Norwegen, Spanien und den Niederlanden erhältlich.



„Seit rund fünf Jahrzehnten bietet IG seinen Kunden Instrumente für eine stabile und konsequente Umsetzung ihrer Handelsstrategien. In Bezug auf Produktinnovation sehen wir uns seit jeher in einer Vorreiterrolle. Daher war die Einführung von Turbo-Zertifikaten auf die beliebtesten Kryptowährungen der logische nächste Schritt zur Vervollständigung unserer Produktpalette im Zertifikatebereich.“ - Alessandro Capuano, Head of Exchange Traded Derivative, IG Europe.



Trader, die die Turbo-Zertifikate von IG nutzen, profitieren unter anderem von:



Zugang zu Long- und Short-Engagements in zahlreichen Asset-Klassen mit allen Vorteilen eines börsengehandelten Produkts

Preistransparenz und der Handel an einem regulierten Handelsplatz, der es dem Kunden ermöglicht, die jeweiligen Risiken vollständig zu überblicken

der Möglichkeit, Risikolimits von Anfang an festzulegen und dabei den dafür gewünschten Hebel zu wählen

der IG-Plattform, die es Tradern ermöglicht, Aufträge direkt aus dem Chart des zugrundeliegenden Marktes zu platzieren. Mithilfe dieser innovativen Funktion können Kunden ihre Geschäfte auf Grundlage der benötigten Marktinformationen auf Knopfdruck ausführen.



IG-Kunden haben außerdem die Möglichkeit, ein Demokonto einzurichten. So können Interessenten ohne materielles Risiko Handelsstrategien in einer simulierten Umgebung testen und Erfahrungen sammeln, wie die IG-Produkte funktionieren, ohne ein Live-Konto beantragen oder Geld einzahlen zu müssen.



„Kryptowährungen erfreuen sich stetig wachsender Popularität – auch unter kurz- und mittelfristig orientierten Marktteilnehmern. Jedoch konnten die bisherigen Produktlösungen, die der Markt im Bereich der Turbo-Zertifikate bereitstellte, die Kundeninteressen nicht ausreichend abdecken. Dank der Produktneuerung von IG können Trader nun alle Vorzüge eines regulierten Handelsplatzes genießen und gleichzeitig rund um die Uhr handeln.“ – Salah Bouhmidi, Head of Markets bei IG.