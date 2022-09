Beim 16. Zertifikate Award, der 2022 wiederum vom Zertifikate Forum Austria in bewährter Kooperation mit dem ZertifikateJournal organisiert wurde, gab es zwar mit Raiffeisen Centrobank wie in all den Vorjahren den gleichen Gesamtsieger, aber dennoch bemerkenswerte Veränderungen. So wurde zum einen der Abstand von Raiffeisen Centrobank zum Zweitplatzierten, der Erste Group Bank, deutlich geringer, und zum anderen gab es neue Wettbewerber auf den Siegertreppchen.



So konnte die Erste Group Bank drei Kategorien (Kapitalschutz, Index und Partizipation sowie Innovation) für sich entscheiden und Vontobel mit zwei Kategorien (Express und Aktienanleihen) ein deutliches Marktsignal abgeben. BNP Paribas gewann in der Kategorie Hebel-Zertifikate. Die restlichen Kategorien (siehe untenstehende Tabelle) entschied die Raiffeisen Centrobank für sich. Den Publikumspreis errang die Raiffeisen Centrobank vor Société Générale und onemarkets by UniCredit.



Mitverantwortlich für den Erfolg des Zertifikate Award Austria 2022 waren auch die Sponsoren: Wiener Börse, Börse Stuttgart und Börse Frankfurt, EY Österreich, adesso, bankdirekt.at, flatex, DADAT. Als Medienpartner fungierten finanzen.at, Börse Express, Börse Social Network, GELD-Magazin, trend, onvista, Gewinn, Börsen-Kurier, Zertifikate Austria, Der Zertifikateberater sowie das ZertifikateJournal als Co-Veranstalter.