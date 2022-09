Zertifikate Award Austria: Raiffeisen Centrobank auch 2022 Zertifikate-Anbieter

Gestern Abend fand die 16. jährliche Verleihung der Zertifikate Awards Austria im Unicredit Center am Kaiserwasser statt. Einmal mehr ging Raiffeisen Centrobank (RCB) als großer Sieger hervor. Neben der Auszeichnung als “Emittent des Jahres” gab es zahlreiche Preise für die Kapital- und Teilschutzzertifikate des Hauses. Auch der Publikumspreis ging an den Lokalmatador.



Größe am heimischen Markt

Bei der jährlich stattfindenden Verleihung des Zertifikate Award Austria konnte sich die RCB zum wiederholten Male mit ihren Serviceleistungen und Produkten gegen nationale und internationale Mitbewerber durchsetzen. Doch nicht nur der siegreiche Abend demonstriert, wie erfolgreich sich die Veranlagungsprodukte der RCB in den vergangenen Jahren etablieren konnten.

Seit mehr als 20 Jahren kennt man die RCB dafür, Zertifikate als passende Veranlagungslösung für wertpapieraffine Anleger:innen zu etablieren. Dass das gelungen ist, bestätigt nicht nur der 16. Gesamtsieg in Folge bei den Zertifikate Awards, sondern vor allem auch das Anlegerpublikum. „In den vergangenen Jahren haben immer mehr Menschen den Mehrwert von Zertifikaten erkannt und diese zu einem Bestandteil ihrer Wertpapierveranlagung gemacht. Die Nachfrage ist enorm gestiegen. Deshalb freuen wir uns auch in diesem Jahr sehr über den Gesamtsieg bei den Zertifikate Awards Austria und sehen diesen als große Anerkennung. Gerade in einem Marktumfeld, in welchem von „Zeitenwende“ gesprochen wird, ist Experten-Know-how gefragt, um maßgeschneiderte Veranlagungsprodukte bereitzustellen. Diese Mission leitet uns”, resümiert Heike Arbter, Mitglied des Vorstands der RCB, zufrieden.



Mit Antwort auf Inflation und Nachhaltigkeit punkten

Besonders punkten konnte die RCB in diesem Jahr nicht nur bei der Award-Jury sondern vor allem auch beim Anlegerpublikum mit außergewöhnlich zeitgemäßen Produkten. So ist die RCB der einzige Zertifikate-Anbieter, der mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet wurde und damit glaubwürdig nachhaltige Produkte für ein breites Anlegerpublikum auflegt. Darüber hinaus ist es auch gelungen im Rahmen der bekannten Bonus&Sicherheit-Serie ein Inflationsschutz-Produkt auf den Markt zu bringen. “Es war uns immer wichtig, Produkte zu begeben, die den Menschen Mehrwert bringen. Die dominanten

Themen unserer Zeit sind Inflation und Klimaschutz, hier wollten wir glaubwürdige Antworten für verantwortungsvolle Anleger:innen parat haben und das ist uns sehr gut gelungen” erklärt Arbter.



Bei der RCB ist die Idee des Inflations Bonus&Sicherheit nicht neu, jedoch seit August 2021 durchgehend im Emissionsprogramm. Die hohe Nachfrage ist hoch wie auch die deutlich gestiegenen Zugriffszahlen auf den RCB-Inflationsrechner (www.rcb.at) belegen. Hierauf gab es im Vergleich zu 2021 einen Zuwachs von +30 %. 2021 hat die RCB nach dem Prinzip nachhaltiger Basiswert – nachhaltiger Emittent – nachhaltiges Zertifikat den RCB-Nachhaltigkeitsstandard ausgearbeitet und damit die ESG- Produktpalette klar definiert. Mit einem ausstehenden Volumen von 1.022 Millionen Euro, das sind etwa 24 Prozent des gesamten Volumens aller RCB-Zertifikate, konnte der Anteil um unglaubliche 53 Prozent im Vergleich zum Jahresanfang gesteigert werden.

Erfolgreich in vielen Kategorien

Die 22-köpfige Fachjury bewertete die Einreichungen von zehn in Österreich tätigen Emittenten. In sieben der neun Award-Kategorien konnte sich die RCB Top-Platzierungen sichern. Der Publikumspreis für den besten Emittenten im Bereich „Info & Service“ ging ebenfalls an die RCB. Daraus resultierte der unangefochtene Sieg in der Gesamtwertung. Die Objektivität und Unabhängigkeit des Evaluierungs- und Abstimmungsprozesses wurden von Ernst & Young Österreich geprüft und bestätigt. Eine Übersicht der Kategorien und Preise finden Sie auf unserer Website bzw. auf www.zertifikateforum.at.