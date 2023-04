Fonds der Woche: Europäische Werte

In vielen globalen Aktienfonds dominieren US-Titel aus dem Wachstums-Segment. Zeit für Anleger, in ihren Portfolios verstärkt auf das Renditepotenzial europäischer Werte zu setzen. Mit dem M&G (Lux) European Strategic Value Fund profitieren Investoren zudem von der aktuellen Outperformance von Value-Titeln gegenüber Wachstumswerten, die durch gestiegene Zinsen Gegenwind bekommen.



Lange Zeit konnten europäische Aktien nicht mit US-Titeln mithalten. Der Trend hat sich mittlerweile jedoch gedreht. In den vergangenen 52 Wochen (Stand: 12.04.23) hat der S&P 500 6,4 Prozent abgegeben, während der STOXX Europe 600 ein leichtes Plus von 1,3 Prozent erwirtschaftet hat. Rückenwind gab es für europäische Aktien zuletzt durch das Ende der Null-Covid-Politik in China und durch den Rückgang der Gaspreise gegenüber dem hohen Anstieg zu Beginn des Krieges in der Ukraine. Mit dem M&G (Lux) European Strategic Value Fund (WKN: A2JRB0) setzen Anleger auf ein handverlesenes Portfolio mit werthaltigen europäischen Aktien.



Klassischer Value-Ansatz



Fondsmanager Richard Halle ist auf der Suche nach Unternehmen, die im Vergleich zu ihrem Buchwert sehr günstig gepreist sind und die zudem spezifische Qualitäts-Kriterien erfüllen. Dadurch werden Value-Fallen vermieden, also Firmen aussortiert, die aus guten Gründen niedrig bewertet sind. „Unserer Ansicht nach konzentriert sich der Markt oft auf den jüngsten negativen Nachrichtenfluss. Dadurch können die Aussichten eines Unternehmens zu pessimistisch eingeschätzt werden und der Kurs fällt tiefer, als es die negativen Nachrichten rechtfertigen würden.



Herkömmliche Analysen können den Anlegern keine Gründe liefern, die Aktie kurzfristig zu kaufen, was den Kurs weiter drückt,“ so Halle. Bei seinem Ansatz setzt der Fondsmanager auf das Mean Reversion-Konzept der Value-Investoren. Es besagt, dass sowohl über- als auch unterbewertete Aktien langfristig zu dem Mittelwert einer angemessenen Bewertung zurückkehren. Halle sieht vor dem Hintergrund einer volatilen Welt und den historisch großen Bewertungsunterschieden zwischen den teuersten und günstigsten Aktien weiteres Potenzial bei Value-Aktien.



Schlüssiges Auswahlverfahren

Über ein quantitatives Screening-Verfahren werden aus 3000 in Europa gelisteten liquiden Titel mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 300 Millionen Pfund die 300 günstigsten Aktien aussortiert. Die nach dem Kurs-Buchwert-Verhältnis preiswertesten 25 Prozent aus jedem Sektor bilden das Anlageuniversum. Im nächsten Schritt werden die Unternehmen nach Bottom-up-Kriterien analysiert. Dabei liegt der Fokus auf der finanziellen Stärke, einem langfristig tragfähigen Geschäftsmodell und der Qualität des Managements. Aus den 100-200 Titeln, die übrig bleiben, wird das breit gestreute Portfolio aus 60-100 Titeln konstruiert. Bei Kauf wird jede Aktie nicht höher als drei Prozent gewichtet. Klare Ausstiegssignale werden konsequent umgesetzt. Das ist der Fall, wenn die Aktien zu teuer werden oder sich die Fundamentaldaten verschlechtern. Die Strategie berücksichtigt zudem Nachhaltigkeits-Kriterien, die sich u.a. an den Prinzipien des UN Global Compact orientieren.



Blick ins Portfolio



Zu den aktuell am höchsten gewichteten Titeln zählen das Energieunternehmen BP und die Supermarktkette Tesco aus Großbritannien sowie der Schweizer Pharma-Riese Novartis. Unter den Sektoren sind aktuell Industrieunternehmen (15,1 Prozent), Finanzdienstleister (15,0 Prozent) und Energieunternehmen (14,7 Prozent) am stärksten im Fonds vertreten. Der M&G (Lux) European Strategic Value Fund erzielte in drei Jahren 70,9 Prozent und damit deutlich mehr als die Fonds der Vergleichsgruppe „Aktienfonds All Cap Europa“ der FWW-Fondsdatenbank, die auf 41,1 Prozent kamen. Der M&G (Lux) European Strategic Value Fund ist als Basisinvestment zur Abbildung des europäischen Aktienmarktes (inklusive UK und der Schweiz) gut geeignet.



Christian Bayer