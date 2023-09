Mischfonds: In guten wie in schlechten Zeiten

Wo, wann und in welche Titel investieren? Das sind die großen Fragen für Mischfonds-Manager, die flexibel agieren können. Der ACATIS Value Event, der neben Aktien und Anleihen auch Cash nutzt, zeigt, dass turbulente Zeiten wie 2022 nicht an den Nerven der Anleger zerren müssen. Und auch in starken Börsenzeiten geht was.



Mischfonds-Anleger mussten teilweise im vergangenen Jahr teures Lehrgeld zahlen. Als Aktien verloren und Anleihen crashten, machten sich auch in defensiven Portfolios deutliche und unerwartete Verluste breit. Der von Uwe Rathausky und Henrik Muhle verantwortete „ACATIS Value Event“ (WKN: A0X754) zeigt, dass es auch anders geht. 2022 wurden Verluste gut eingedämmt und im laufenden Jahr zeigte sich der Fonds in seiner Vergleichsgruppe bislang performancestark.



Prinzip Stressvermeidung



Der Name des Fonds weist den Weg zum Investmentansatz. Die Portfoliomanager verfolgen einen Value-Stil im Sinne von Warren Buffett. Gesucht werden Unternehmen mit hoher Business-Qualität und gutem Management zu attraktiven Preisen. Beim Business der Unternehmen sind Charakteristika gefragt, die Value-Investoren schätzen. Dazu zählen beispielsweise hohe Markteintrittsbarrieren für die Konkurrenz und eine starke Preissetzungsmacht. Hinzu kommt im Fonds die Event-Orientierung. Hier sind positive Ereignisse, die für Rückenwind bei der Performance und eine Begrenzung des Risikos sorgen, gesucht. Das können beispielsweise Aktienrückkäufe, Directors´ Dealings oder eine starke Wachstumsdynamik sein. Investments in einzelne Aktien und Anleihen werden aus Überzeugung gemacht.



Zur Bewertung dient ein Scoring-Modell mit dreißig quantitativen und qualitativen Faktoren. Finden sich keine attraktiven Investments, wird konsequent Cash gehalten und auf neue Chancen gewartet. Ausschlaggebend für die Attraktivität eines Investments aus Sicht der Portfoliomanager ist die Frage der adäquaten Risikoentlohnung. Das Renditekriterium für mittel- bis langfristige Investments liegt für Aktien bei zehn Prozent p.a., für Anleihen bei sechs Prozent p.a. Auf den Einsatz von Derivaten wurde bislang verzichtet. Wie Warren Buffett, der in Omaha sitzt, verwalten die beiden Portfoliomanager ihren Fonds fernab der Finanzzentren, nämlich in Aschaffenburg.



Blick aufs Portfolio



Aktuell liegt die Aktienquote bei 56,3 Prozent, Renten machen 24,7 Prozent aus. Der Rest ist in Cash angelegt. Mit Blick auf die regionale Aufteilung der Unternehmenstitel gibt es eine gute Diversifikation ohne Klumpenrisiken. Am stärksten sind US-Titel mit 17 Prozent gewichtet, gefolgt von Deutschland mit 12,1 Prozent. Zu den Top-Holdings im Aktiensegment zählen aktuell die in Amsterdam gehandelte Holdinggesellschaft Prosus und der dänische Insulin-Hersteller Novo Nordisk. Das Pharma-Unternehmen profitiert von Wegovy, einem Medikament zur Bekämpfung von Übergewicht und Adipositas. Bei der Value-Orientierung des Fonds ist es wenig verwunderlich, dass auch das Buffett-Unternehmen Berkshire Hathaway im Portfolio vertreten ist.



Gut erholt



Mischfonds-Anleger wünschen sich, wenn die Märkte nach unten rauschen, eine Reduzierung der Kursverluste und im Anschluss eine möglichst starke Partizipation an steigenden Märkten. Genau das hat der Fonds geliefert. Das Katastrophenjahr 2022, in dem sowohl Aktien als auch Anleihen nachgaben, war für den ACATIS Value Event mit einem Minus von 12,5% das bislang schwächste Kalenderjahr seit Auflegung des Fonds im Dezember 2008. Im Vergleich zu anderen Mischfonds war der Kursrückgang allerdings moderat. Auch die anschließende Erholung kann sich sehen lassen. Seit Jahresbeginn liegt der Fonds bei plus 13,6 Prozent. Aber auch auf anderen Zeitebenen hat die Strategie gut funktioniert. Auf Sicht von drei Jahren hat der Fonds 16,7 Prozent zugelegt, während der „FWW Sektoren-Durchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt“ in diesem Zeitraum gerade einmal auf 4,6 Prozent kam.



Christian Bayer



