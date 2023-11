Segensreiche Gewinne

Investieren und dabei Gutes tun: Mit dem „terrAssisi Aktien I AMI“ können Anleger ertragreich und mit bestem Gewissen investieren. Der Fonds liefert in seiner Vergleichsgruppe überdurchschnittliche Erträge, ohne zu starke Risiken einzugehen. Mit den Fonds-Gebühren unterstützen die Franziskaner weltweit soziale Projekte.



Nachhaltiges Investieren geschieht auf der Grundlage von verantwortungsvollem Handeln. Bei Theorie und Praxis ethischen Verhaltens können Franziskaner, deren Missionszentrale in Bonn Initiator des Aktienfonds „terrAssisi Aktien I AMI“ (WKN: 984734) ist, auf mehr als 800 Jahre Geschichte zurückblicken. Anleger müssen bei dem Investmentansatz, der auf mehreren Ebenen Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, nicht auf Rendite verzichten. Investments in den Fonds haben sich in unterschiedlichen Zeitfenstern als lukrativ erwiesen.



Investieren mit den Franziskanern



Partner des Ordens für das Research in Sachen Sustainability ist die ISS ESG, die Nachhaltigkeitsagentur des Stimmrechtsberaters ISS Institutional Shareholder Services. Die Ampega Investment GmbH ist für Risiko- und Fondsmanagement zuständig. Aus dem Anlageuniversum von ca. 7.200 Unternehmen werden über Positivkriterien nach einem Absolute Best-in-Class-Ansatz 1.100 Titel gefiltert. Unternehmen müssen bei den Kriterien ethische Unternehmensführung, Umweltfreundlichkeit und Soziales ein Mindest-Rating erreichen. Danach greifen Ausschlusskriterien, um Investments in kontroverse Geschäftsfelder (u. a. Atomenergie, Euthanasie, Fossile Brennstoffe) und Geschäftspraktiken (z. B. Menschenrechts- und Arbeitsrechtsverletzungen, Kinderarbeit) zu vermeiden. Nach der Fundamental-Analyse bleiben von 950 Titeln ca. 100 übrig. Daraus wird das Portfolio konstruiert, das aus 70-90 Titeln besteht. Die Fondsgebühren tragen dazu bei, das internationale Hilfswerk der Franziskaner mit über 17.000 Hilfsprojekten und einem Fördervolumen von über 350 Millionen Euro finanziell zu unterstützen.



Auf der Suche nach Wachstum und Dividenden



Der Investmentansatz kombiniert eine Wachstums- mit einer Dividendenstrategie. Fondsmanager Sebastian Riefe investiert weltweit in einen Korb aus profitablen und wachsenden Qualitäts-Unternehmen mit soliden Bilanzen. Die Dividendenstrategie nimmt nicht nur die Höhe, sondern auch die Kontinuität der Ausschüttung in den Blick. Dieser eher defensive Ansatz wird mit einer offensiveren Wachstums-Strategie kombiniert. In diesem Portfolio-Segment werden Unternehmen gesucht, die ihre Gewinne steigern und damit auch die Möglichkeit bieten, ihre Ausschüttungen zu erhöhen. Ein regionaler Schwerpunkt liegt mit knapp 58 Prozent in den USA, generell die Heimat wachstumsstarker Unternehmen. Unternehmen aus den Sektoren Industriegüter (22,6 Prozent), Finanzen (22,0 Prozent) und Informationstechnologie (19,6 Prozent) sind in ähnlicher Höhe im Portfolio vertreten. Zu den Top Ten zählen US-amerikanische Blue Chips wie der Pharmakonzern Eli Lilly, Microsoft und das Gesundheitsunternehmen Abbott Laboratories.



Robustes Portfolio



Der Fonds wurde im Oktober 2000 aufgelegt. Die Performance ist auf unterschiedlichen Zeitebenen überzeugend. So wurde auf Sicht von 15 Jahren ein Ertrag von 365,8 Prozent erzielt. In den vergangenen drei Jahren lag der Wertzuwachs bei 29,6 Prozent, der maximale Verlust bei -20,4 Prozent. Der Fonds eignet sich sehr gut als Basisinvestment für Anleger, die mit gutem Gewissen in ein global ausgerichtetes Blue Chip-Portfolio investieren wollen.



Christian Bayer



