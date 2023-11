Die wertvollsten Signaturen der Welt

Sie stehen auf einem Foto, einem Plattenvertrag oder einem Baseball. Manchmal nur auf einem Brief. Eine bloße Unterschrift reicht und bisweilen einfachste Dinge werden Millionen Euro wert.



Zwei einfache Turnschuhe können 1,9 Millionen Euro wert werden, wenn die richtige Person ihre Initialen darauf verewigt. So geschehen bei einem Paar Sneaker der US-Basketballlegende Michael Jordan. Bis heute handelt es sich dabei um das viertwertvollste signierte Sammlerstück der Welt. Ja, es geht in der Spitze noch um ein paar Millionen mehr. Sammler, Fans und nicht zuletzt auch Spekulanten geben aberwitzige Summen aus für die richtige Unterschrift am richtigen Ort. Es könnte sich lohnen, denn durch die Signatur bekommen die ohnehin schon meist geschichtsträchtigen Objekte ein Maximum an Exklusivität verliehen. Das treibt den Preis, die Angebotsmenge liegt schließlich bis in alle Ewigkeit bei eins. Ein Blick auf die zehn wertvollsten Sammlerstücke der Welt.



10. Albert Einstein – Signiertes Foto



Das Foto stammt aus dem Jahr 1951. Es zeigt Albert Einstein – mit herausgestreckter Zunge. Es dürfte eines der bekanntesten Fotomotive der Welt sein. Fotografiert hat es Arthur Sasse, ein paar wenige Abzüge hat Einstein signiert. Im Jahr 2017 war es einem Bieter bei einer Auktion Los Angeles 111.000 Euro wert.



9. Jimi Hendrix – Plattenvertrag



Jimi Hendrix gilt bis heute als einer der besten und einflussreichsten Gitarristen der Welt. Zur Legende wurde er wohl auch ob seines tragisch frühen Tods im Alter von nur 28 Jahren. 1970 war das, fünf Jahre zuvor hatte Hendrix seinen ersten Plattvertrag signiert. Einen US-Dollar und ein Prozent der Tantiemen soll dieser ihm zugestanden haben. Mehr wert ist heute Hendrix Signatur darauf, nämlich 170.000 Euro.



8. Marilyn Monroe – Baseball



Ebenfalls für umgerechnet rund 170.000 Euro wechselte im Jahr 2006 ein Baseball seinen Besitzer. Unterschrieben haben darauf sowohl Schauspiellegende Marilyn Monroe als auch der frühere New York Yankee-Starspieler Joe DiMaggio – ihr Mann, bis Monroe 1962 starb.



7. Steve Jobs – Brief



Manchmal reicht ein bloßer Brief, den sein Verfasser gar nicht unterschreiben wollte. Für umgerechnet 445.000 Euro wurde ein Fan-Antwortschreiben des Apple-Gründers Steve Jobs aus dem Jahr 1983 versteigert. Es ist eines von ganz wenigen Autogrammen, die Jobs gegeben hat und auch dieses kam nur zustande, weil das Schreiben automatisch mit einem Briefkopf endete, das Jobs Unterschrift enthielt. Dabei schrieb Jobs in dem Brief sogar, dass er leider keine Autogramme gebe.



6. Kurt Cobain – Gitarre



Rock-Legende Kurt Cobain, Frontman der Band Nirvana, war bekannt dafür, dass er sein Instrument nach einem Auftritt gern mal in seine Einzelteile zerlegte. Ohne es zu wissen, hat er damit einzigartige Kunstwerke geschaffen. Eine ramponierte schwarz-weiße Fender Stratocaster signierte er später gemeinsam mit seinen Bandkollegen. 2023 war diese einem Bieter umgerechnet 550.000 Euro wert.



5. John Lennon – Autogramm



830.000 Euro ist heute ein Autogramm wert, das Beatles-Legende John Lennon einst seinem Attentäter gab. Kurz bevor Lennon am 8. Dezember 1980 ermordet wurde, hatte er dem Mörder eine Platte signiert. Wohl auch diese an Tragik kaum zu überbietende Geschichte macht diese Unterschrift zur fünftwertvollsten der Welt.



4. Michael Jordan – Sneaker



Das viertwertvollste signiert Sammlerstück der Welt trägt die Unterschrift des ehemaligen Basketballsuperstars Michael Jordan. In den NBA Finals 1998 trug Jordan silberne, nach ihm benannten Air Jordans. Gemeinsam mit seiner Signatur waren die Sneaker einem Bieter in diesem Jahr bei einer Sotheby’s Auktion umgerechnet 1,9 Millionen Euro wert.



3. Abraham Lincoln – Emanzipationsproklamation



1862 unterzeichnete der damalige US-Präsident Abraham Lincoln die Emanzipationsproklamation zur Abschaffung der Sklaverei in den Südstaaten. Eine Kopie davon wurde vor einigen Jahren für rund 3,3 Millionen Euro versteigert. Insgesamt soll es noch 26 Kopien geben, die entsprechend alle ähnlich wertvoll sein müssten. Wo sie überall im Umlauf sind, ist jedoch unklar.



2. William Shakespeare – Dokument



Von William Shakespeare, dem wohl bekanntesten und berühmtesten Theaterstück-Schreiber der Welt, soll es nur exakte sechs echte Unterschriften geben. Besonders verwunderlich ist das nicht, schließlich sind diese auch schon mehr als 400 Jahre alt. Ein Dokument, auf dem Shakespeare seine Initialen hinterließ soll Expertenschätzungen nach in etwa 4,5 Millionen Euro wert sein.



1. George Washington – US-Verfassung



Unangefochtener Spitzenreiter ist George Washington, der erste Präsident der USA mit seiner Unterschrift auf einer Kopie der ersten Verfassung der USA aus dem Jahr 1789. Noch geschichtsträchtiger geht es kaum. 2012 ging die Kopie bei einer Christie’s Auktion für umgerechnet 8,7 Millionen Euro an die Mount Vernon Stiftung, die das Stück in der George Washington Library ausstellt.



BAS



