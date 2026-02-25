Ein Zuhause auf See

Als Zuhause auf See stehen in diesem Jahr drei und bis 2028 sechs Explora-Schiffe zur Auswahl. An Bord wirkt alles wie ein Boutique-Hotel, das zufällig schwimmt. Die Gäste wohnen in Suiten, die mit privaten Sonnenterrassen mit Speisebereich und Loungebetten ausgestattet sind. Die Unterkünfte bieten diverse Annehmlichkeiten und bilden großzügige Rückzugsorte auf See, die europäische Eleganz mit einzigartigem Komfort verbinden – alle mit weitem Meerblick.

Weltgewandt, kultiviert und weitgereist präsentiert sich auch die Kulinarik. Sushi auf der Heck-Terrasse, handgestreicheltes Steak im Marble Grill, direkt hinter der Wendeltreppe als einer der schönsten Laufstege der Weltmeere. Oder doch wieder zum eleganten Franzosen? Saisonal und mit Liebe zubereitet erzählt jedes Gericht und jedes Getränk in den Restaurants und Bars seine eigene Geschichte – doch bitte erst später, denn jetzt lockt noch der High Tea beim inspirierenden Austausch mit der so selbstbewussten Kapitänin. Modern ist hier auch die Haltung, nicht nur die Hardware.

Vom Meer inspiriert wirkt auch die Wellness-Philosophie. Beim Ocean Wellness stellt sich der Gast seine eigene, einzigartige Auswahl an Behandlungen, Routinen und Ritualen aus den Bereichen Spa, Fitness, Schönheit und Wohlbefinden zusammen.

Hochwertige Unterhaltung bieten das Shoppingerlebnis in den exklusiven Boutiquen sowie vielfältig kuratierte Angebote von eleganten Abenden bis hin zu sportlichen Outdoor-Aktivitäten wie Tanzen unter den Sternen zu dynamischen DJ-Sets in der Sky Bar on 14, Pickleball-Training mit Meerblick oder erstklassige Talente des ikonischen West End in der Journeys Lounge. Wenn dann die Sonne untergeht und der Hummer mit Blick auf Palmas Kathedrale beim Kurs aufs offene Meer so köstlich wie nie schmeckt, wirkt der Hafen plötzlich fern – und der Alltag noch viel ferner.

Weitere Informationen unter: www.explorajourneys.com/de