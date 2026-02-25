Ein Zuhause auf See
Elegante Suiten mit Meerblick, fein kuratierte Routen abseits der Massen und ein so aufmerksamer Service, dass man noch zu Hause von ihm träumt: Explora Journeys steht für eine neue Generation von Luxus-Kreuzfahrten.
Die Sonne ist noch nicht ganz aufgegangen, als die Explora II lautlos an den Traumvillen Menorcas vorbeigleitet. Das Meer liegt glatt wie poliertes Glas, nur das sanfte Surren der Motoren durchbricht die Stille. Auf den privaten Terrassen der Suiten stehen bereits die ersten Gäste, in Kaschmirdecken gehüllt, den Espresso in der Hand. Kein Gedränge, keine Lautsprecherdurchsagen, kein Animationsteam am Pool. Stattdessen: gedämpfte Schritte auf hellem Teakholz, ein diskretes Nicken des Butlers, der genau weiß, welchen Champagner man am Vorabend bevorzugt hat. Explora Journeys bietet eine Reise, die mehr ist als Transport: ein schwimmendes Refugium zwischen Kontinenten.
Der „Ocean State of Mind“ als Credo
Explora Journeys ist die junge Luxus-Lifestyle-Reisemarke, die die MSC Group 2023 auf schönste Meeresrouten schickt. Das Ziel: Die Kategorie der Luxus-Kreuzfahrten mit einem lebendigen, kosmopolitischen und entspannten Konzept neu definieren. „Ocean State of Mind“ nennt Explora Journeys dieses Versprechen – einen Zustand zwischen Weite, Rückzug und Weltläufigkeit. Es ist eine neue Spielart der Kreuzfahrt: weniger Massenabfertigung, mehr maßgeschneiderte Erfahrung. Die Schiffe der Marke sind weltweit unterwegs und setzen auf Suiten statt Kabinen, Fine Dining statt Buffet-Schlacht, Infinity-Pool statt Sonnengrill-Station, Liegezeit statt Landgang im Eiltempo. Wer hier reist, sucht nicht das Spektakel, sondern das Gefühl, angekommen zu sein – mitten auf dem Meer. Es ist eine Haltung, die mehr sein will als Luxus, ob entschleunigtes Reisen zu den schönsten Stationen des Mittelmeers, zu den Fjorden Islands, in die Lagunen der Karibik, entlang der Küsten Japans oder zu den Archipelen im Indischen Ozean. Weltweit, aber ohne Eile. Als Reiseziele bietet Explora Journeys eine Mischung aus berühmten Reisezielen und weniger bereisten Regionen.
Ein schwimmendes Boutique-Hotel
Als Zuhause auf See stehen in diesem Jahr drei und bis 2028 sechs Explora-Schiffe zur Auswahl. An Bord wirkt alles wie ein Boutique-Hotel, das zufällig schwimmt. Die Gäste wohnen in Suiten, die mit privaten Sonnenterrassen mit Speisebereich und Loungebetten ausgestattet sind. Die Unterkünfte bieten diverse Annehmlichkeiten und bilden großzügige Rückzugsorte auf See, die europäische Eleganz mit einzigartigem Komfort verbinden – alle mit weitem Meerblick.
Weltgewandt, kultiviert und weitgereist präsentiert sich auch die Kulinarik. Sushi auf der Heck-Terrasse, handgestreicheltes Steak im Marble Grill, direkt hinter der Wendeltreppe als einer der schönsten Laufstege der Weltmeere. Oder doch wieder zum eleganten Franzosen? Saisonal und mit Liebe zubereitet erzählt jedes Gericht und jedes Getränk in den Restaurants und Bars seine eigene Geschichte – doch bitte erst später, denn jetzt lockt noch der High Tea beim inspirierenden Austausch mit der so selbstbewussten Kapitänin. Modern ist hier auch die Haltung, nicht nur die Hardware.
Vom Meer inspiriert wirkt auch die Wellness-Philosophie. Beim Ocean Wellness stellt sich der Gast seine eigene, einzigartige Auswahl an Behandlungen, Routinen und Ritualen aus den Bereichen Spa, Fitness, Schönheit und Wohlbefinden zusammen.
Hochwertige Unterhaltung bieten das Shoppingerlebnis in den exklusiven Boutiquen sowie vielfältig kuratierte Angebote von eleganten Abenden bis hin zu sportlichen Outdoor-Aktivitäten wie Tanzen unter den Sternen zu dynamischen DJ-Sets in der Sky Bar on 14, Pickleball-Training mit Meerblick oder erstklassige Talente des ikonischen West End in der Journeys Lounge. Wenn dann die Sonne untergeht und der Hummer mit Blick auf Palmas Kathedrale beim Kurs aufs offene Meer so köstlich wie nie schmeckt, wirkt der Hafen plötzlich fern – und der Alltag noch viel ferner.
