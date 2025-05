Christian Wulff: „Ich bin für ein Verbot der AfD“

Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff hat sich für ein Verbot der als rechtsradikal eingestuften AfD ausgesprochen. „Ich bin für ein Verbot der AfD“, sagte er auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel der WEIMER MEDIA GROUP am Tegernsee. Er sei für eine „Bekämpfung der Partei zu Wasser, zu Lande und in der Luft“. Er sprach sich dafür aus, sorgfältig vorzugehen. „Wenn wir ein Verbot beantragen, darf es nicht scheitern.“ Angesichts des Wiedererstarkens autoritärer Strukturen weltweit sagte Wulff: „Ich bin fast in Panik, denn internationale Institutionen werden geschliffen und wieder das Recht des Stärkeren propagiert.“

Ein Grund für den Erfolg der Rechten sieht Wulff in deren Umgang mit den sozialen Medien, wo sich vor allem die jüngere Generation informiert. „Die AfD missbraucht Tiktok“, sagte er. Den andern Parteien warf der ehemalige Bundespräsident vor, im Umgang mit sozialen Medien zu versagen. „Die demokratischen Parteien werden immer älter und sind immer weniger orientiert auf die jüngere Generation und die dort genutzten sozialen Netzwerke und das ist ein großes Versagen.

Zum Video geht es hier: https://www.youtube.com/watch?v=OLhtNG69vuU