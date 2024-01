„Der Euro und die EZB müssen aufgelöst werden“

Warum glauben Sie, stirbt unser Geld?

Wir haben ein Fiatgeldsystem, das auf Schulden basiert. Geld kommt so nur in die Welt, wenn Schulden erschaffen werden. Aktuell sehen wir exorbitant große Schuldenberge. Die letzte Schuldenkrise wurde mit neuen Schulden gelöst und die ihr zugrunde liegenden Probleme so nur in die Zukunft verschoben. Nun haben wir nicht mehr tragfähige Schuldenberge angehäuft. Ob in den USA, Deutschland, Europa, weltweit steigen die Schulden immer schneller. Selbst die Bundesregierung, die im vergangenen Jahr eine Billion Euro Steuereinnahmen hatte, muss trotzdem weiter Schulden machen. Der Euro und unser Geldsystem liegen seit 2012 auf der Intensivstation. Hätte die EZB die Maastricht-Kriterien nicht gebrochen, wäre der Euro schon längst passé. Parallel sehen wir, dass der Euro seit seiner Einführung offiziell 40 Prozent an Kaufkraft verloren hat. Inoffiziell, wenn man beispielsweise Gold dagegenstellt, sind es 90 Prozent. Die Menschen merken das bei der Stromrechnung oder an der Ladenkasse, ihr Geld reicht nicht mehr. Gleichzeitig konzentriert sich dem Cantillon-Effekt folgend immer mehr Vermögen bei einigen Wenigen. Die breite Masse verarmt. Das führt zu sozialen Unruhen, einem Erstarken von extremistischen Mächten an beiden Rändern und Unzufriedenheit in der Bevölkerung.