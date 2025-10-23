Teilen

Sewing fordert: „Endlich wach werden“

Beim Panel „Europe first“ auf dem Frankfurt Finance & Future Summit ging es um das Zusammentreffen von Politik und Bankenmacht (Foto: WEIMER MEDIA GROUP).

Deutsche-Bank-Chef Sewing fordert auf dem Frankfurt Finance & Future Summit, die Bundespolitik müsse sich auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit konzentrieren.

Christian Sewing hat eine klare Botschaft an die Politiker. Sie müssten „Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit wieder in den Mittelpunkt“ rücken, sagt der Chef der Deutschen Bank auf dem Frankfurt Finance & Future Summit der WEIMER MEDIA GROUP. Beides sei in den vergangenen Jahren kein zentrales Anliegen deutscher Politik gewesen. Sewings Eindruck: „Internationale Investoren wollen ein starkes Europa, allein schon, um sich aus der Abhängigkeit von anderen Kapitalmärkten zu lösen.“ Und dazu gehört eben auch ein starkes Deutschland. Das schwächelt allerdings gerade. Wichtig sei nun, dass die strukturellen Änderungen, die die Regierung berate, schnell kämen, sagt der Bankchef. Dann würden einige Investitionen im Land bleiben und auch wieder neue hinzukommen. Unternehmern gehe es bei einer Investitionsentscheidung nicht darum, ob der Zins um einen Prozentpunkt höher oder niedriger liege. „Es geht um die strukturellen Dinge.“ Und er hat ein Beispiel: In den USA dauere es vom Antrag über die Genehmigung bis zum ersten Cashflow zweieinhalb Jahre, nicht fünf bis sieben, wie hierzulande. Kämen Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zurück, sei es egal „wo der Zins liegt“, sagt Sewing. Dabei habe Deutschland vieles in der eigenen Hand. Es gehe darum, jetzt „endlich wach“ zu werden. Die Unternehmen im Land seien nicht zögerlich, weil sie sich keine Investitionen leisten könnten, sagt der Deutsche-Bank-Chef. Sie fragten sich, ob sie in Deutschland einen zuverlässigen Partner hätten. Bürokratie sei dabei „das Haupthindernis“, nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Es braucht also Reformen, nicht zuletzt im Hinblick auf den penibel regulierten Bankensektor.