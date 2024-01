Ölpreis - Darum könnten die Preise hoch bleiben

Die Strategischen Ölreserven der USA sind auf einem Tiefpunkt

Die USA haben im Jahr 2022 Hunderte Millionen Barrel aus der strategischen Erdölreserve verkauft, um die Öl- und Benzinpreise in der Anfangsphase des Krieges zwischen Russland und der Ukraine niedrig zu halten. Inzwischen haben sie diese Politik wieder rückgängig gemacht. Die Regierung Biden hat in den letzten Monaten Öl für die Reserve zurückgekauft. Die Rückkäufe erfolgen in einem wesentlich langsameren Tempo als die Verkäufe, sodass sie den Ölpreis bisher nicht wesentlich beeinflussten. Bisher haben die USA im Durchschnitt weniger als 3 Millionen Barrel pro Monat gekauft, während sie in Teilen des Jahres 2022 mehr als 20 Millionen Barrel pro Monat verkauften.