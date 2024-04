Kakao kostet 10.000 Dollar pro Tonne

Teilen

Rohstoffe > Preisexplosion

Eine Tonne Kakao ist mittlerweile deutlich teuer wie ein und dieselbe Menge Kupfer. Dieser Vergleich ist nicht wirklich zielführend, zeigt aber, wie weit der Preis für Kakao mittlerweile gestiegen ist.

Von Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst CMCMarkets

Der US Kakao Cash CFD stieg heute auf ein neues Rekordhoch bei 10134 USD. Vor einem halben Jahr war ein und dieselbe Menge für gut ein Fünftel des Preises zu haben.

Die charttechnische Lage ist nun spannend. Mit dem Anstieg heute wurde ein rechnerisches Ziel dieser Rally erreicht. Dieses liegt bei der 423,6% Fibonacci Ausdehnung aus einem Trendfortsetzungsmuster, das sich Anfang des Monats gebildet hat und liegt bei 9953 USD.

Der Terminmarkt signalisiert eine kurzfristige Knappheit. Lieferungen im Dezember, wenn die Ernte in Westafrika bereits wieder angelaufen ist und die ersten frischen Bohnen Europa und die USA erreicht haben werden, liegen dagegen 44 Prozent unter dem aktuellen Preis.

Wer keine ausreichende Lagerhaltung betrieben hat, muss sich jetzt quasi in der Not zu jedem denkbaren Preis eindecken, um noch an Ware zu gelangen und teure Produktionsstopps zu vermeiden. In solchen Schieflagen muss der Preis so lange steigen, bis der Markt zwischen immenser kurzfristiger Nachfrage und begrenztem verfügbarem Angebot wieder im Gleichgewicht ist.