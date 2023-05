Star-Investor warnt: Anleger drohen große KI-Welle zu verpassen

Hedgefonds-Milliardär Steve Cohen rät Anlegern zu mehr Optimismus beim Thema KI, anstatt sich zu sehr auf eine mögliche Rezession zu fokussieren.



Verpassen Investoren gerade die nächste große Tech-Rally? Während viele Anleger noch zurückhaltend agieren und die Sorgen vor einer möglichen Rezession in den USA medial in eiserner Beständigkeit kundgetan werden, ist der Nasdaq100 seit Jahresbeginn um 27 Prozent emporgeklettert.

Man muss sich beim Anblick des Charts beinah verwundert die Augen reiben. Erst die mittelschwere Bankenkrise im März, ausgelöst von der Silicon Valley Bank, in den USA, dann weitere Zinserhöhungen der Fed und dazu ein sich eintrübendes wirtschaftliches Umfeld. Nach wie vor ist das kein günstiges Umfeld für Wachstumsaktien, viel mehr eines für krisenresistente Value-Titel. Doch siehe da, es ist eine Tech-Rally, die seit Wochen und Monaten dazu beiträgt, dass die Indizes dies- und jenseits des Atlantiks steigen.

Der Nasdaq100 stand letztmals vor rund einem Jahr so hoch. Aktien, wie die von Nvidia oder Microsoft notierten auf einmal wieder nahe ihren Rekordhochs. Auch die im vergangenen Jahr deutlich abgestraften Papiere von Meta, Netflix oder Salesforce haben 2023 bislang eine erstaunliche Kurserholung aufs Parkett gezaubert. Die Aktie des Facebook-Konzerns hat sich in den ersten viereinhalb Monaten des Jahres sogar verdoppelt. Bei Netflix sind es plus 30 Prozent, bei Salesforce in etwa plus 50 Prozent.

Krise sieht anders aus. Es scheint vielmehr eine Rally in Gang geraten, die keiner so recht sehen will. Das passt zu den jüngsten Aussagen von Steve Cohen, dem Gründer von Point72 Asset Management. Auf einer privaten Konferenz sagte er der Nachrichtenagentur Bloomberg nach, dass sich Anleger nicht so sehr auf eine mögliche Rezession fokussieren sollten, sondern vielmehr auf die Möglichkeiten, die die Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) mit sich brächten. Investoren drohten hier Potenzial zu übersehen und eine „große KI-Welle“ zu verpassen, so der Star-Investor.

„Ich wage die Prognose: Es geht aufwärts“, sagte Cohen. Er sei „ziemlich bullisch“. Er gehe auch davon aus, dass die Fed die Zinsen nun weniger aggressiv anheben werde, was wiederum die Märkte beleben werde.

Cohen ist mit seinem Optimismus, was Tech-Werte anbelangt, nicht allein. Erst kürzlich investierte beispielsweise Bill Ackman mit seinem Hegdefonds rund eine Milliarde US-Dollar in Alphabet-Aktien. Auch die Aktien der Google-Mutter sind seit Jahresbeginn um fast 40 Prozent gestiegen.

Das Tech-Comeback ist also da. Bleibt die Frage, ob das erst ein Anfang war, oder bereits das Ende der Erholung. Die Risiken schließlich sind nicht vom Tisch. Fakt ist: Bei den Profis sind Mut und Optimismus, was die Branche anbelangt, zurück.

OG

