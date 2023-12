Commerzbank plant Banking Avatar auf Basis von Künstlicher Intelligenz

Die Commerzbank startet ein Projekt mit einem KI Banking Avatar als Mobile-First-Ansatz, um das Kundenerlebnis auf die nächste Stufe zu heben. Der Banking Avatar ist ein virtueller Assistent in Form einer digitalisierten Person, die mit den Kunden in natürlicher Sprache interagiert.



Kunden können dem virtuellen Assistenten Fragen stellen und erhalten sowohl allgemeine Informationen als auch personalisierte Hinweise zu verschiedenen Bankdienstleistungen für Privat- und Unternehmerkunden. Im ersten Schritt wird der Banking Avatar für die 2,2 Millionen aktiven Nutzer der Commerzbank Banking App entwickelt.



Der Banking Avatar basiert auf Microsoft Azure und bietet Sicherheit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit sowie Datensicherheit auf Unternehmensniveau. Er nutzt insbesondere Microsoft Azure OpenAI Service für fortgeschrittene GPT-Modelle, um natürliche und ansprechende Konversationen zu erzeugen. Integriert wird auch der neue „Microsoft Azure text to speech avatar service“, der gerade auf der Fachmesse Microsoft Ignite vorgestellt wurde und der die Bereitstellung realistischer und ausdrucksstarker digitaler Avatare ermöglicht.



Commerzbank ist eine der ersten Banken, die KI und Avatar-Technologie in einer Kundenanwendung kombiniert

Die Commerzbank ist eine der ersten Banken, die Generative KI und Avatar-Technologie in einer Kundenanwendung kombiniert und damit ein hochmodernes Kundenerlebnis anstrebt, das Teil des digitalen Fußabdrucks der Bank sein wird. Die Bank ist davon überzeugt, dass dieses innovative digitale Angebot den Service erheblich vereinfachen und die Kundenzufriedenheit weiter verbessern wird, da die Kunden nur noch ihre digitalen Anmeldedaten benötigen und auf natürliche Weise mit dem Assistenten sprechen können. Erste Kundentests zeigen sehr gute Ergebnisse und bestätigen den innovativen Charakter dieser neuen Lösung, die ein hybrides Kundenerlebnis darstellt, d.h. eine Mischung aus menschlicher und digitaler Interaktion.



Neues Kapitel in der IT-Strategie der Commerzbank mit dem Ziel, Kunden das beste digitale Erlebnis zu bieten

„Wir freuen uns, das Projekt Banking Avatar zu starten. Es ist eine neue Art des Bankings, die Komfort, Personalisierung und digitale Leistung auf der nächsten Ebene verbindet. Wir wollen unseren Kunden das beste digitale Erlebnis bieten und ihnen helfen, ihre Finanzen einfach und vertrauensvoll zu verwalten“, sagte Thomas Schaufler, Vorstand für Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank.



„Der Start des Avatar-Projekts ist ein neues Kapitel in der IT-Strategie der Commerzbank und ein Musterbeispiel für den Einsatz von Generativer KI sowie der neuen Avatar-Technologie von Microsoft. Es wird die Kundenschnittstelle, das Kundenerlebnis und die Bankprozesse deutlich verbessern“, sagt Dr Jörg Oliveri del Castillo-Schulz, Chief Operating Officer der Commerzbank.



„Die Commerzbank ist eine der führenden Banken in Deutschland und konzentriert sich darauf, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind. Das Banking Avatar-Projekt, das auf den fortschrittlichen Sprachfähigkeiten von Azure AI basiert, ist ein gutes Beispiel dafür, wie Unternehmen Generative AI-Technologie nutzen können, um ein neues Maß an dynamischen, personalisierten Kundenerlebnissen zu bieten“, kommentiert Ralph Haupter, President Microsoft EMEA.